اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية.. صور

(MENAFN
- Youm7) أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، الأربعاء، الاختبارات العملية والنظرية والشفوية لدبلومة التدريب الأفريقية D بالغربية، وذلك على ملعب بلدية المحلة.
وأجرى الاختبارات الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، ومعه الدكتور هاني سعيد المحاضر الرئيسي للدورة، وأشرف على الإجراءات الإدارية الثنائي مجدي ناشد وإنسان عاشور.
وشارك في دوره الغربية نجوم طنطا والمحلة وبلدية المحلة، سعيد مراد ومهاب سعيد وطارق السعيد وسنبل وأحمد علي نجم الأهلي السابق.
وافتتحت هذه الدورة في الثامن من أغسطس الماضي على ملاعب نادي بلدية المحلة، وشارك في الدورة عدد ثلاثين مدربا، اجتازوا جميعا المقابلة الشخصية، والاختبار المهارى المؤهل للالتحاق بالدورة التدريبية، ويشرف عليها مجدي ناشد المدير التنفيذي لفرع الغربية.
وأجرى المقابلة والاختبار وقتها الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، والدكتور هاني سعيد المحاضر الرئيسي للدورة، واستمرت الدورة ثمانية أيام، وشملت على محاضرات عملية ونظرية تركز على العمل مع البراعم من خلال تعليم المهارات الأساسية وبرامج التربية الحركية.
اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية
اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية
اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية
اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية
اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية
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