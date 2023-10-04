اتحاد الكرة يجرى الاختبارات لمدربى الدبلومة الأفريقية D بالغربية.. صور

وأجرى الاختبارات الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين بالاتحاد، ومعه الدكتور هاني سعيد المحاضر الرئيسي للدورة، وأشرف على الإجراءات الإدارية الثنائي مجدي ناشد وإنسان عاشور.

وشارك في دوره الغربية نجوم طنطا والمحلة وبلدية المحلة، سعيد مراد ومهاب سعيد وطارق السعيد وسنبل وأحمد علي نجم الأهلي السابق.

وافتتحت هذه الدورة في الثامن من أغسطس الماضي على ملاعب نادي بلدية المحلة، وشارك في الدورة عدد ثلاثين مدربا، اجتازوا جميعا المقابلة الشخصية، والاختبار المهارى المؤهل للالتحاق بالدورة التدريبية، ويشرف عليها مجدي ناشد المدير التنفيذي لفرع الغربية.

وأجرى المقابلة والاختبار وقتها الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، والدكتور هاني سعيد المحاضر الرئيسي للدورة، واستمرت الدورة ثمانية أيام، وشملت على محاضرات عملية ونظرية تركز على العمل مع البراعم من خلال تعليم المهارات الأساسية وبرامج التربية الحركية.















