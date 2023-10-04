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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023

10/4/2023 2:38:03 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت
الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكيد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026.

فيتوريا: لدينا رؤية لكأس العالم 2026.. ورفضت عروضًا مُغرية

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026، قائلا: "نريد عمل توليفة من الخبرة بين اللاعبين الكبار والشباب، وعرضت أفكاري على اتحاد الكرة، وتركيزي فقط على المنتخب".

أوسوريو يستقر على الدفع بـ " أوباما "أساسيا أمام البنك الأهلى

استقر الجهاز الفنى لفريق
الزمالك
بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، فى مباراته المقبلة أمام البنك الأهلى ، بعد تألقه فى مباراة الفريق أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.

فيتوريا: أهمية صلاح لمنتخب بلاده مثل أهمية ميسي ومبابي ونيمار ورونالدو

ثمن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دور واسهامات الدولى المصري محمد صلاح مع المنتخب، موضحا أن صلاح لاعب فائق الأهمية لمنتخب بلاده، وهذه النوعية من اللاعبين ذات الجودة الكبيرة يجلب طاقة إيجابية للمنتخب.

بيراميدز لـ"اليوم السابع": تمديد عقد الكرتى موسما.. والتجديد لأسامة جلال 3 مواسم

كشف مصدر مسئول بنادي
بيراميدز ، حقيقة انتهاء تعاقد المغربي وليد الكرتي وأسامة جلال لاعبا الفريق الكروي الأول، مع النادي السماوي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحهم أحقية التوقيع لاي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون أنتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.

وكيل محمد شريف : "ما فيش أي مفاوضات رسمية من الزمالك"

أكد سيد مصطفى، وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، إن اللاعب سعيد حاليا بتواجده في النادي السعودي ، ولا يفكر بالعودة للدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.
رئيس نادى البنك الأهلى: ضم ناصر منسى فى يناير وارد
كشف اللواء أشرف نصار، رئيس
نادي البنك الأهلي ، عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والصفقات المتوقع ان يضمها إلي الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
عبد الواحد السيد لـ" اليوم السابع" : لن نوقع غرامة على دونجا

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى
الزمالك
أنه لن يتم توقيع غرامة مالية على نبيل عماد دونجا لاعب الفريق بعد كسر الحظرالاعلامى المفروض على لاعبى الفريق .

كواليس 24 ساعة فى ملف تجديد فتوح للزمالك

شهدت الساعات الماضية عقد جلسة ودية بين عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك ووكيل
أحمد فتوح
لاعب الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

شوبير: موديست يفتقد الجاهزية البدنية لقيادة هجوم الأهلى

كشف الاعلامى أحمد شوبير أن الفرنسي انتونى موديست مهاجم النادي
الاهلى
لايزال بعيد عن الجاهزية الفنية والبدنية رغم تواجده في قائمة الفريق الليلة لمواجهة إنبى.
انتظام شيكابالا و عبد الله جمعة فى تدريب الزمالك قبل مباراة السبت
انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب
الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك
في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم
الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في دوري نايل.



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