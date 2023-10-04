حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023

فيتوريا: لدينا رؤية لكأس العالم 2026.. ورفضت عروضًا مُغرية

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026، قائلا: "نريد عمل توليفة من الخبرة بين اللاعبين الكبار والشباب، وعرضت أفكاري على اتحاد الكرة، وتركيزي فقط على المنتخب".

استقر الجهاز الفنى لفريق

الزمالك

بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، فى مباراته المقبلة أمام البنك الأهلى ، بعد تألقه فى مباراة الفريق أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.

فيتوريا: أهمية صلاح لمنتخب بلاده مثل أهمية ميسي ومبابي ونيمار ورونالدو

ثمن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دور واسهامات الدولى المصري محمد صلاح مع المنتخب، موضحا أن صلاح لاعب فائق الأهمية لمنتخب بلاده، وهذه النوعية من اللاعبين ذات الجودة الكبيرة يجلب طاقة إيجابية للمنتخب.

بيراميدز لـ"اليوم السابع": تمديد عقد الكرتى موسما.. والتجديد لأسامة جلال 3 مواسم

كشف مصدر مسئول بنادي

بيراميدز ، حقيقة انتهاء تعاقد المغربي وليد الكرتي وأسامة جلال لاعبا الفريق الكروي الأول، مع النادي السماوي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحهم أحقية التوقيع لاي ناد أخر في شهر يناير المقبل، دون أنتظار الحصول على موافقة إدارة بيراميدز.

وكيل محمد شريف : "ما فيش أي مفاوضات رسمية من الزمالك"

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى

الزمالك

أنه لن يتم توقيع غرامة مالية على نبيل عماد دونجا لاعب الفريق بعد كسر الحظرالاعلامى المفروض على لاعبى الفريق .

شهدت الساعات الماضية عقد جلسة ودية بين عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك ووكيل

أحمد فتوح

لاعب الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

شوبير: موديست يفتقد الجاهزية البدنية لقيادة هجوم الأهلى



