Wednesday, 04 October 2023 10:58 GMT

الاتحاد الكويتي لكرة القدم يوقع مع نظيره البرتغالي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

10/4/2023 2:37:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فيرناندو غوميز اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك.
وقال الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (اكس) -تويتر سابقا- إن الرئيسين ناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات الفنية والإدارية والتحكيمية والطبية وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الاتحاد البرتغالي بمدينة لشبونة.
وأضاف البيان أنه تمت مناقشة إقامة أكاديميات لكرة القدم في الكويت من خلال الاستعانة بالدعم الفني والخبرات المطلوبة من قبل الاتحاد البرتغالي.
وأوضح أن الشاهين استعرض خلال اللقاء استراتيجية ورؤية الاتحاد الكويتي 2030 للنهوض باللعبة والتي نالت استحسان رئيس الاتحاد البرتغالي الذي ابدى استعداده لدعم الاتحاد الكويتي على صعيد الخبرات والجوانب الفنية.
وأشار الى أن الشاهين اطلع في ختام زيارته على منشآت ومرافق (مدينة كرة القدم) في الاتحاد البرتغالي من ملاعب تدريب وفندق المنتخبات والأقسام الادارية والطبية كما التقى مدرب منتخب البرتغال الاسباني روبرتو مارتينيز. (النهاية) س ع د / أ م ح

MENAFN04102023000071011013ID1107189960

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث