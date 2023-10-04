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وزير الخارجية المصري ومسؤول أوروبي يبحثان التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

10/4/2023 2:37:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي اليوم الأربعاء فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من فاريلي تناولا خلاله تعظيم فرص التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وقال البيان إن الاتصال شهد تأكيد استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن شكري ثمن خلال الاتصال التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة معربا عن تطلعه لتعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.
واستعرض شكري الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة.
من جانبه أكد فاريلي الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر وأهمية المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للامكانات الكبيرة لدى الجانبين.
وأعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. (النهاية)

ع ف ف


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