وزير الخارجية المصري ومسؤول أوروبي يبحثان التعاون لمواجهة التحديات المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي اليوم الأربعاء فرص تعزيز أطر وبرامج التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من فاريلي تناولا خلاله تعظيم فرص التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وقال البيان إن الاتصال شهد تأكيد استراتيجية العلاقات التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون الثنائي لاسيما في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وأضاف أن شكري ثمن خلال الاتصال التعاون القائم بين الجانبين من خلال العديد من البرامج والمشروعات المشتركة معربا عن تطلعه لتعزيز مكون التعاون التنموي في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وكذا توسيع رقعة الاستثمار الأوروبي في السوق المصري بالإضافة إلى تعزيز التعاون في إطار تطوير القطاعات الاقتصادية في مصر.
واستعرض شكري الإمكانات التي تمتلكها مصر لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات وأهمها مجال الطاقة النظيفة.
من جانبه أكد فاريلي الأولوية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر وأهمية المضي قدما في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة المشاركة للوصول إلى التوظيف الأمثل للامكانات الكبيرة لدى الجانبين.
وأعرب عن استعداد المؤسسات الأوروبية للانخراط في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية الجديدة التي تعزز من المصالح المُتبادلة وتسهم في تعميق أواصر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي. (النهاية)
ع ف ف
MENAFN04102023000071011013ID1107189959
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.