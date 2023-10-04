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وزير الصحة: البحث العلمي أولى خطوات حل المشكلات الصحية لدى الأطفال

10/4/2023 2:37:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 4 – 10 (كونا) -– أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأربعاء أن البحث العلمي يعد أولى خطوات حل المشكلات الصحية لدى الأطفال منوها باهتمام الوزارة بالأمراض الجلدية لدى الأطفال في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للأمراض الجلدية لدى الأطفال الذي يقيمه مجلس أقسام الجلدية بالوزارة لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع الجمعية الدولية للأمراض الجلدية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.
وقال العوضي إن اهتمام الوزارة بمواكبة التقدم السريع في التخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي مع أرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية يأتي سعيا منها نحو تقديم أفضل وأحدث الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.
وشدد على ضرورة تبادل الخبرات والاستمرار في الارتقاء بكفاءة الأطباء والمتخصصين عبر تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات والتشخيص والعلاج لافتا إلى حرص الوزارة على إقامة برامج التعليم الطبي واللقاءات والمؤتمرات الطبية في مختلف التخصصات.
وأعرب عن أمله بأن يتوصل المؤتمر بما يحويه من نقاشات علمية وحوارات مهنية بين الأطباء المشاركين إلى نتائج ذات نقلة نوعية وتجربة ثرية لجميع الأطباء الجلدية.
من جانبها قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة مجلس أقسام الجلدية الدكتورة أطلال اللافي في تصريح للصحفيين عقب افتتاح المؤتمر إن مرض (الاكزيما) هو الأكثر انتشارا بين الأطفال في الكويت بنسبة تصل إلى 25 في المئة.
وبينت اللافي أن الأمراض الوراثية الجلدية تحظى باهتمام بالغ من قبل المختصين وترتفع نسبتها في حال زواج الأقارب إذ تظهر مع الولادة في صورة ترقق في الجلد وجروح وتقرحات مزمنة وفقاعات جلدية ومن الممكن أن يصاب أكثر من طفل في عائلة واحدة بها.
وأضافت أن تشخيص الأمراض الوراثية الجلدية يحتاج إلى تشخيص وراثي وعادة ما يتم التشخيص الجيني الدقيق عن طريق الاستعانة بخدمات مركز (غنيمة الغانم) للأمراض الوراثية والمراكز الوراثية في المملكة المتحدة وتايوان لمساعدة الأسر على التعامل مع الحالة المرضية.
ولفتت الى الأمراض الجلدية التي تصيب الأطفال منها الجينية والوراثية إذ تعد محورا هاما في فعاليات المؤتمر مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة أحدث العلاجات المرتبطة بهذه الأمراض لاسيما بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاجات لتلك الأمراض.
وكانت اللافي قالت في كلمة خلال الافتتاح إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المهنيين المتخصصين في تطوير طب الأمراض الجلدية لدى الأطفال وخلق بيئة محفزة فكريا.
وأضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على أحدث المستجدات في مجال التشخيص والعلاج للأمراض الجلدية لدى الأطفال مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر تعقبها توصيات سيتم العمل على تطبيقها في الكويت والخليج والوطن العربي لرفع مستوى الخدمات الصحية في هذا المجال.
وأوضحت أن المؤتمر يتناول عددا من المواضيع المهمة منها الاضطرابات الجلدية لدى الأطفال وأساليب التشخيص والتدخلات العلاجية والتأثير النفسي والاجتماعي للحالات الجلدية على الأطفال وأسرهم فضلا عن عقد ورش عمل تفاعلية وحلقات نقاشية لتشجيع المشاركة وتعزيز التعلم التعاوني. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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