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(المعلومات المدنية): هوية خاصة بالمتقاعدين في تطبيق (هويتي)

10/4/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأربعاء إضافة جديدة بالمحفظة الإلكترونية وهي عرض هوية خاصة بالمتقاعدين في تطبيق (هويتي).
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تسهيل الاستفادة من الخصومات الخاصة بالمتقاعدين والتي يوفرها برنامج (ذخر) المقدم من المؤسسة.(النهاية)

س ل م / ط أ ب




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