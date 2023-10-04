(المعلومات المدنية): هوية خاصة بالمتقاعدين في تطبيق (هويتي)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 4 - 10 (كونا) -- أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم الأربعاء إضافة جديدة بالمحفظة الإلكترونية وهي عرض هوية خاصة بالمتقاعدين في تطبيق (هويتي).
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف تسهيل الاستفادة من الخصومات الخاصة بالمتقاعدين والتي يوفرها برنامج (ذخر) المقدم من المؤسسة.(النهاية)
س ل م / ط أ ب
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