جامعة الدول العربية تدعو للتصدي إلى تحديات التغير المناخي على المرأة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء ضرورة التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها المرأة في سياق تغير المناخ في المنطقة العربية مع أهمية اعطائها الأولوية للوصول إلى الموارد والفرص في القطاعات المرتبطة بهذا الشأن.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة ألقتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال مشاركتها في فعالية (تمكين المرأة وتغير المناخ) التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وشددت أبو غزالة على ضرورة دمج النهج المستجيب لاحتياجات المرأة في الحد من مخاطر الكوارث وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في أوقات الأزمات وذلك لضمان حماية حقوق ورفاهية النساء والفتيات.
وقالت انه "من خلال توفير التدريب وبناء القدرات والدعم المالي يمكننا تمكين النساء من المشاركة بنشاط في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره".
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات العربية والدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الفعالية تأثير إيجابي على المناقشات والتوصيات التي ستتم في إطار المؤتمر العالمي.
وتمحورت المناقشات حول أهمية إدراك التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على النساء وكذلك تأثيره على المجتمعات الريفية والسكان الأصليين والمهاجرات حيث تم التأكيد على أن النساء يعانين بشكل خاص من آثار تغير المناخ نظرا لعدم المساواة الموجودة مسبقا. (النهاية)
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