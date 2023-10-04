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جامعة الدول العربية تدعو للتصدي إلى تحديات التغير المناخي على المرأة

10/4/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 10 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء ضرورة التصدي للتحديات الفريدة التي تواجهها المرأة في سياق تغير المناخ في المنطقة العربية مع أهمية اعطائها الأولوية للوصول إلى الموارد والفرص في القطاعات المرتبطة بهذا الشأن.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان لها أن ذلك جاء في كلمة ألقتها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال مشاركتها في فعالية (تمكين المرأة وتغير المناخ) التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وشددت أبو غزالة على ضرورة دمج النهج المستجيب لاحتياجات المرأة في الحد من مخاطر الكوارث وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية في أوقات الأزمات وذلك لضمان حماية حقوق ورفاهية النساء والفتيات.
وقالت انه "من خلال توفير التدريب وبناء القدرات والدعم المالي يمكننا تمكين النساء من المشاركة بنشاط في جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره".
يأتي ذلك في ظل الاستعدادات العربية والدولية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) الذي تستضيفه الإمارات نهاية نوفمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يكون لهذه الفعالية تأثير إيجابي على المناقشات والتوصيات التي ستتم في إطار المؤتمر العالمي.
وتمحورت المناقشات حول أهمية إدراك التأثير غير المتناسب لتغير المناخ على النساء وكذلك تأثيره على المجتمعات الريفية والسكان الأصليين والمهاجرات حيث تم التأكيد على أن النساء يعانين بشكل خاص من آثار تغير المناخ نظرا لعدم المساواة الموجودة مسبقا. (النهاية)

م ف م / ع ف ف / ه س ص



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