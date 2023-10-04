مجلس الأعمال الكويتي يبحث مع غرفة تجارة أبوظبي تعزيز التعاون الثنائي

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

أبوظبي - 4 - 10 (كونا) -- بحث وفد من مجلس الأعمال الكويتي اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عبدالله المزروعي تعزيز التعاون بين الجانبين في شتى المجالات خصوصا تسهيل عمل الشركات الكويتية المستثمرة في الإمارات.

وقال رئيس مجلس الأعمال الكويتي بدبي فراس السالم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء الذي جمعهم في أبوظبي إن الاجتماع تناول أيضا سبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص الإماراتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد سعي المجلس لتوفير أرضية مواتية لتوسع المشاريع الكويتية في الإمارات لاسيما المشروعات التكنولوجية إلى جانب فتح باب التعاون وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص الكويتي والإماراتي.

وأشاد السالم بالتعاون البناء للأشقاء في الإمارات سواء مع مجلس الأعمال الكويتي في دبي أو مجمل القطاع الخاص الكويتي وتذليل العقبات أمامه وتوفير البيئة المناسبة له في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في الإمارات.

ولفت إلى اهتمام الجانب الإماراتي بتوفير المناخ الاستثماري أمام الشركات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية الكويتية ما من شأنه تحقيق الفائدة المرجوة ويصب في مصلحة البلدين الشقيقين واغتنام الفرص الاستثمارية الجيدة للمبادرين الكويتيين الراغبين في التوسع الإقليمي.

وشارك في اللقاء أيضا من الجانب الكويتي أمين صندوق مجلس الاعمال الكويتي مشعل الفرس ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن سالم آل علي.

يذكر أن (مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية) يعمل منذ تأسيسه عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضوية المجلس لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في دولة الإمارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني. (النهاية) س خ م / ر س