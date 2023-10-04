العاهل المغربي: اختيار ملف بلادنا المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 اعتراف بمكانتنا بين الأمم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 10 (كونا) -- قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن اختيار الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال اليوم الأربعاء لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إشادة واعتراف بالمكانة الخاصة التي يتمتع بها المغرب بين الأمم الكبرى.
وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان له أن الملك محمد السادس أعرب عن تهانيه لإسبانيا والبرتغال بفوز الملف المشترك مع المغرب مؤكدا التزام بلاده بالعمل المشترك مع الجهات المعنية في البلدان المضيفة.
واليوم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
وقال الفيفا في بيان له إن مجلسه قد وافق بالإجماع على منح المرشح الوحيد لاستضافة البطولة (العرض المشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال) استضافة المونديال في عام 2030 على أن يقره كونغرس الفيفا في العام المقبل.
كان المغرب قد ترشح خمس مرات لاستضافة المونديال في سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026 أبرزها في عام 1998 عندما نال 7 أصوات مقابل 12 لفرنسا وفي عام 2010 عندما نال 10 أصوات مقابل 14 لجنوب إفريقيا. (النهاية)
م ري / ه س ص
MENAFN04102023000071011013ID1107189954
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