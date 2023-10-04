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العاهل المغربي: اختيار ملف بلادنا المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 اعتراف بمكانتنا بين الأمم

10/4/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 4 - 10 (كونا) -- قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن اختيار الملف المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال اليوم الأربعاء لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 إشادة واعتراف بالمكانة الخاصة التي يتمتع بها المغرب بين الأمم الكبرى.
وذكر الديوان الملكي المغربي في بيان له أن الملك محمد السادس أعرب عن تهانيه لإسبانيا والبرتغال بفوز الملف المشترك مع المغرب مؤكدا التزام بلاده بالعمل المشترك مع الجهات المعنية في البلدان المضيفة.
واليوم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
وقال الفيفا في بيان له إن مجلسه قد وافق بالإجماع على منح المرشح الوحيد لاستضافة البطولة (العرض المشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال) استضافة المونديال في عام 2030 على أن يقره كونغرس الفيفا في العام المقبل.
كان المغرب قد ترشح خمس مرات لاستضافة المونديال في سنوات 1994 و1998 و2006 و2010 و2026 أبرزها في عام 1998 عندما نال 7 أصوات مقابل 12 لفرنسا وفي عام 2010 عندما نال 10 أصوات مقابل 14 لجنوب إفريقيا. (النهاية)

م ري / ه س ص



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