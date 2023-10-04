إسبانيا والبرتغال والمغرب: سننظم مونديالا لا ينسى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 10 (كونا) -- أكدت إسبانيا والبرتغال والمغرب في بيان مشترك اليوم الأربعاء على العمل معا لتنظيم كأس عالم لكرة القدم "لا ينسى" يكرم التنوع ويحتفل بتاريخ المسابقة مع الشغف بكرة القدم الذي يوحد البلدان الثلاثة.
وجاء البيان المشترك لاتحادات كرة القدم في الدول الثلاث عقب اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقال البيان ان قرار الاتحاد (فيفا) يظهر الثقة في العمل الذي تم إنجازه والقدرة الاحترافية التي أظهرها كل بلد في التخطيط لحدث بهذا الحجم.
ونقل البيان عن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميز ترحيبه بقرار (فيفا) مشيرا إلى ان "كل بلد من بلداننا يمتلك تقاليد نابضة لكرة القدم وخبرة تنظيمية لا مثيل لها وقدرة على الابتكار بما سيترك بلا شك بصمات على مستقبل المنافسة".
وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع "إنها لحظة مهمة في تاريخ المغرب وإنجاز كبير تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس" في الوقت الذي أكد فيه على ان ذلك "شرف ومسؤولية".
وأضاف "يشرفنا أن نوحد جهودنا مع البرتغال وإسبانيا لإعداد ملف الترشيح الذي من المؤكد انه سيصنع التاريخ ويدفع التنظيم إلى مستوى جديد".
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا عن سعادته بتنظيم المونديال في إسبانيا بعد حوالي 50 عاما مؤكدا في هذا السياق ثقته بان إسبانيا ستنظم إلى جانب المغرب والبرتغال "أفضل مونديال في التاريخ".
واليوم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
وقال الفيفا في بيان له إن مجلسه قد وافق بالإجماع على منح المرشح الوحيد لاستضافة البطولة (العرض المشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال) استضافة المونديال في عام 2030 على أن يقره كونغرس الفيفا في العام المقبل. (النهاية)
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