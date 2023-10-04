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إسبانيا والبرتغال والمغرب: سننظم مونديالا لا ينسى

10/4/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 4 - 10 (كونا) -- أكدت إسبانيا والبرتغال والمغرب في بيان مشترك اليوم الأربعاء على العمل معا لتنظيم كأس عالم لكرة القدم "لا ينسى" يكرم التنوع ويحتفل بتاريخ المسابقة مع الشغف بكرة القدم الذي يوحد البلدان الثلاثة.
وجاء البيان المشترك لاتحادات كرة القدم في الدول الثلاث عقب اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتماد ملف إسبانيا والمغرب والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
وقال البيان ان قرار الاتحاد (فيفا) يظهر الثقة في العمل الذي تم إنجازه والقدرة الاحترافية التي أظهرها كل بلد في التخطيط لحدث بهذا الحجم.
ونقل البيان عن رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميز ترحيبه بقرار (فيفا) مشيرا إلى ان "كل بلد من بلداننا يمتلك تقاليد نابضة لكرة القدم وخبرة تنظيمية لا مثيل لها وقدرة على الابتكار بما سيترك بلا شك بصمات على مستقبل المنافسة".
وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع "إنها لحظة مهمة في تاريخ المغرب وإنجاز كبير تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس" في الوقت الذي أكد فيه على ان ذلك "شرف ومسؤولية".
وأضاف "يشرفنا أن نوحد جهودنا مع البرتغال وإسبانيا لإعداد ملف الترشيح الذي من المؤكد انه سيصنع التاريخ ويدفع التنظيم إلى مستوى جديد".
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الإدارية للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بيدرو روشا عن سعادته بتنظيم المونديال في إسبانيا بعد حوالي 50 عاما مؤكدا في هذا السياق ثقته بان إسبانيا ستنظم إلى جانب المغرب والبرتغال "أفضل مونديال في التاريخ".
واليوم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالا بالذكرى المئوية للبطولة.
وقال الفيفا في بيان له إن مجلسه قد وافق بالإجماع على منح المرشح الوحيد لاستضافة البطولة (العرض المشترك من المغرب وإسبانيا والبرتغال) استضافة المونديال في عام 2030 على أن يقره كونغرس الفيفا في العام المقبل. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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