السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 4 - 10 - (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة.
وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات مما جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات لما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي.
وأضاف ولي العهد السعودي أن نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم حيث تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم.
من جانبه أوضح وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أن المملكة جسدت خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على جميع الأصعدة وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي.
وأضاف ان الاعلان يشكل خطوة مهمة وطبيعية كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدا لمسيرة النجاحات التي تشهدها المملكة بالاضافة إلى التزامها في تطوير مختلف الرياضات ومنها لعبة كرة القدم فيما تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح للاستضافة على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم كما ان المملكة نجحت استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية.
يذكر أن السعودية نجحت باستضافة أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها. (النهاية)
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