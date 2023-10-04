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السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

10/4/2023 2:37:51 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض 4 - 10 - (كونا) -- أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 وفق خطة شاملة.
وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على جميع الأصعدة والمستويات مما جعل منها مركزا قياديا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات لما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي.
وأضاف ولي العهد السعودي أن نية الاستضافة تأتي تأكيدا على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم حيث تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم.
من جانبه أوضح وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي أن المملكة جسدت خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على جميع الأصعدة وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي.
وأضاف ان الاعلان يشكل خطوة مهمة وطبيعية كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدا لمسيرة النجاحات التي تشهدها المملكة بالاضافة إلى التزامها في تطوير مختلف الرياضات ومنها لعبة كرة القدم فيما تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح للاستضافة على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم كما ان المملكة نجحت استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب خلال الفترة الماضية.
يذكر أن السعودية نجحت باستضافة أكثر من 50 حدثا رياضيا دوليا منذ عام 2018 في مختلف الرياضات مثل كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها. (النهاية)

ع س ط / ه س ص



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