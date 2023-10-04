البطولة العربية لأندية السلة: الكويت الكويتي يفوز على قطر القطري 54/82

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 10 (كونا) -- فاز فريق (الكويت) الكويتي اليوم الأربعاء على نظيره (قطر) القطري بنتيجة (82 مقابل54) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة ال35 والتي تقام بالدوحة.
وقال مشرف فريق نادي الكويت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) جعفر حسين إن لاعبي الفريق استطاعوا اثبات جدارتهم وقوتهم مرة أخرى وفازوا على الفريق القطري بفارق كبير مؤكدا أن اللاعبين قدموا مستوى جيدا خلال المباراة.
وأضاف أن المباراة بين الفريقين بدأت قوية إلا أن لاعبي الفريق (الكويت) استطاعوا السيطرة على المباراة مشيرا إلى أن فريق (الكويت) لكرة السلة حامل اللقب الأخير للبطولة وأن هذا الامر يزيد من رغبة اللاعبين لمواصلة اللعب بشكل قوي والحفاظ على اللقب.
وفي ذات المجموعة فاز (المحرق) البحريني على (خدمات البريج) الفلسطيني بنتيجة (110 مقابل 86) كما سيلعب (الكويت) الكويتي ضد (خدمات البريج) غدا الخميس.
وفي بقية مباريات اليوم فاز (الأهلي) المصري على (مجد طنجة) المغربي ب(85 مقابل 71) و(بيروت) اللبناني على (الاتحاد) الليبي (102 مقابل 82) لصالح بيروت.
وتستضيف قطرالبطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي انطلقت الاحد الماضي وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري وحامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي. (النهاية) س س س / ه س ص
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