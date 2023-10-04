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البطولة العربية لأندية السلة: الكويت الكويتي يفوز على قطر القطري 54/82

10/4/2023 2:37:50 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 4 - 10 (كونا) -- فاز فريق (الكويت) الكويتي اليوم الأربعاء على نظيره (قطر) القطري بنتيجة (82 مقابل54) ضمن منافسات البطولة العربية للأندية لكرة السلة ال35 والتي تقام بالدوحة.
وقال مشرف فريق نادي الكويت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) جعفر حسين إن لاعبي الفريق استطاعوا اثبات جدارتهم وقوتهم مرة أخرى وفازوا على الفريق القطري بفارق كبير مؤكدا أن اللاعبين قدموا مستوى جيدا خلال المباراة.
وأضاف أن المباراة بين الفريقين بدأت قوية إلا أن لاعبي الفريق (الكويت) استطاعوا السيطرة على المباراة مشيرا إلى أن فريق (الكويت) لكرة السلة حامل اللقب الأخير للبطولة وأن هذا الامر يزيد من رغبة اللاعبين لمواصلة اللعب بشكل قوي والحفاظ على اللقب.
وفي ذات المجموعة فاز (المحرق) البحريني على (خدمات البريج) الفلسطيني بنتيجة (110 مقابل 86) كما سيلعب (الكويت) الكويتي ضد (خدمات البريج) غدا الخميس.
وفي بقية مباريات اليوم فاز (الأهلي) المصري على (مجد طنجة) المغربي ب(85 مقابل 71) و(بيروت) اللبناني على (الاتحاد) الليبي (102 مقابل 82) لصالح بيروت.
وتستضيف قطرالبطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي انطلقت الاحد الماضي وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري وحامل لقب النسخة الأخيرة هو (الكويت) الكويتي. (النهاية) س س س / ه س ص

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