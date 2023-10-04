صناعة الزرقاء:مشروع التجارة لأجل التشغيل يخلق فرص عمل بالقطاع الصناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة-أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مبنى غرفة صناعة الزرقاء، مع ممثلي مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ، أن المشروع نتج عنه تنفيذ برنامج تدريبي وتشغيلي أتاح المجال أمام الباحثين عن فرص العمل المتوفرة في القطاع الصناعي.
وقال حمودة، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ومدير المشروع شريف يونس، إن وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة الزرقاء ستقوم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة بتنفيذ البرنامج المقترح بين الطرفين، بهدف تقليل حجم الفجوة ما بين الباحثين عن عمل وبين الشركات الصناعية، ما يسهم في زيادة نسبة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي.
وأوضح أن تعزيز التشغيل في القطاع الصناعي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقليل معدلات البطالة وزيادة التوظيف في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع الصناعي، داعياً إلى أهمية المواءمة ما بين الحاجات التدريبية مع الطلب الحقيقي للوظائف في القطاع الصناعي ،ما يسهم في تخفيض معدل الدوران الوظيفي وتخفيض نسب البطالة.
من جانبه، قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية شريف يونس ،إن مشروع التجارة لأجل التشغيل ينفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ،وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ،إضافة إلى العديد من المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات، لدعم وتنمية التجارة في الأردن.
وبين أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين الظروف الخاصة بالتجارة، إلى جانب التركيز على توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.
يذكر أن غرفة صناعة الزرقاء وقعت مؤخراً اتفاقاً مع مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج تدريب وتشغيل في محافظتي الزرقاء والمفرق.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
04/10/2023 20:54:37
MENAFN04102023000117011021ID1107189950
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