صناعة الزرقاء:مشروع التجارة لأجل التشغيل يخلق فرص عمل بالقطاع الصناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 4 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة-أكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم الأربعاء، في مبنى غرفة صناعة الزرقاء، مع ممثلي مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ، أن المشروع نتج عنه تنفيذ برنامج تدريبي وتشغيلي أتاح المجال أمام الباحثين عن فرص العمل المتوفرة في القطاع الصناعي.

وقال حمودة، خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ومدير المشروع شريف يونس، إن وحدة دعم التشغيل في غرفة صناعة الزرقاء ستقوم بشكل فعال خلال الفترة المقبلة بتنفيذ البرنامج المقترح بين الطرفين، بهدف تقليل حجم الفجوة ما بين الباحثين عن عمل وبين الشركات الصناعية، ما يسهم في زيادة نسبة تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي.

وأوضح أن تعزيز التشغيل في القطاع الصناعي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تقليل معدلات البطالة وزيادة التوظيف في القطاعات المختلفة، ومنها القطاع الصناعي، داعياً إلى أهمية المواءمة ما بين الحاجات التدريبية مع الطلب الحقيقي للوظائف في القطاع الصناعي ،ما يسهم في تخفيض معدل الدوران الوظيفي وتخفيض نسب البطالة.

من جانبه، قال مدير مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية شريف يونس ،إن مشروع التجارة لأجل التشغيل ينفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ،وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ،إضافة إلى العديد من المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات، لدعم وتنمية التجارة في الأردن.

وبين أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحسين الظروف الخاصة بالتجارة، إلى جانب التركيز على توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

يذكر أن غرفة صناعة الزرقاء وقعت مؤخراً اتفاقاً مع مشروع التجارة لأجل التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية لتنفيذ برنامج تدريب وتشغيل في محافظتي الزرقاء والمفرق.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

04/10/2023 20:54:37

