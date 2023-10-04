وفد يمني يزور صندوق التنمية والتشغيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- زار وفد من وزارة الزراعة اليمنية بالتنسيق مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، اليوم الأربعاء، صندوق التنمية والتشغيل للاطلاع على تنمية ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومكافحة آفتي الفقر والبطالة في الأردن.
وقدمت مديرة مديرية التدريب والتمكين بالصندوق الدكتورة غادة الفايز بحضور المدير العام منصور الوريكات عرضا عن تجربة ومسيرة الصندوق في مجال دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها عرضت مديرة الفرع الرئيسي أمل الرقاد الخدمات التمويلة وغير التمويلة التي يقدمها الصندوق والهادفة لنشر ثقافة الاعتماد على الذات وإنشاء المشاريع الخاصة المدرة للدخل للعمل على تنمية المجتمعات المحلية، وقصص نجاح لمشاريع انتاجية.
وأشاد الوفد اليمني بدور الصندوق في تحريك عجلة التنمية في المجتمعات المحلية خصوصا خارج مراكز المدن، مشيدا بنقل المعرفة والخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
--(بترا)
ع ف/أز/ ع ط
04/10/2023 20:35:46
MENAFN04102023000117011021ID1107189948
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