وفد يمني يزور صندوق التنمية والتشغيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- زار وفد من وزارة الزراعة اليمنية بالتنسيق مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، اليوم الأربعاء، صندوق التنمية والتشغيل للاطلاع على تنمية ودعم المشاريع الصغيرة و المتوسطة ومكافحة آفتي الفقر والبطالة في الأردن.

وقدمت مديرة مديرية التدريب والتمكين بالصندوق الدكتورة غادة الفايز بحضور المدير العام منصور الوريكات عرضا عن تجربة ومسيرة الصندوق في مجال دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

من جانبها عرضت مديرة الفرع الرئيسي أمل الرقاد الخدمات التمويلة وغير التمويلة التي يقدمها الصندوق والهادفة لنشر ثقافة الاعتماد على الذات وإنشاء المشاريع الخاصة المدرة للدخل للعمل على تنمية المجتمعات المحلية، وقصص نجاح لمشاريع انتاجية.

وأشاد الوفد اليمني بدور الصندوق في تحريك عجلة التنمية في المجتمعات المحلية خصوصا خارج مراكز المدن، مشيدا بنقل المعرفة والخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

--(بترا)

ع ف/أز/ ع ط

04/10/2023 20:35:46

