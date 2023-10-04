مجلس محافظة الزرقاء يطرح 16 عطاءً لصيانة طرق بقيمة مليون دينار

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الزرقاء 4 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن المجلس طرح 16 عطاءً لتعبيد وصيانة طرق في مختلف مناطق المحافظة بقيمة مليون دينار مشيرا إلى أن قطاع الأشغال العامة طرح جميع العطاءات التي أدرجت على موازنة مجلس المحافظة من خلاله .

وبين الخضري، خلال جلسة لمجلس المحافظة عقدت،اليوم الأربعاء في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، بحضور مدير أشغال الزرقاء المهندس محمد الهباشين،أن الزرقاء تحتاج الى اهتمام وعناية خاصة بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية، لافتا إلى أنه جرى طرح عطاء لإنشاء طرق زراعية في الأزرق والرصيفة والهاشمية والظليل وبيرين بقيمة 290 ألف دينار حيث باشر المتعهدون الذين رست عليهم هذه العطاءات العمل بها.

وأشار إلى أن أي طريق يتم اختياره يجب أن يخدم عدداً كبيراً من الأهالي، مؤكداً أن طريق أم رمانة – بيرين، وطريق أم العظام- بيرين ،بوشر العمل فيهما بكلفة ربع مليون دينار .

ولفت إلى أن طريق الظليل -الحلابات "شارع الملك حسين "، سيتم المباشرة بإعادة تأهيله خلال أيام ، حيث أن العطاء رسى على أحد المتعهدين بقيمة ربع مليون دينار، وسيكون هذا العطاء عطاء مستمراً ،حيث خصص له العام القادم 350 ألف دينار، مؤكداً حاجة هذا الطريق للصيانة، باعتباره طريقاً حيوياً وهاماً، لأنه يربط عدة مناطق ببعضها البعض، حيث الأهالي ينتظرون تعبيده منذ سنوات.

وأشار الخضري إلى أن طريق ياجوز – الزرقاء سيتم صيانته، حيث جرى طرح العطاء على أحد المتعهدين، فيما سيتم صيانة طريق جرش -الزرقاء ،وطريق الهاشمية- الزرقاء،إضافة الى طرح عطاء لإنارة بعض الطريق بقيمة 320 ألف دينار ،وعطاء الصيانة المرورية لبعض الطريق بقيمة 120 ألف دينار.

--(بترا)

ع ض/أز/ ع ط

04/10/2023 20:33:27