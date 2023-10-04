مجلس محافظة الزرقاء يطرح 16 عطاءً لصيانة طرق بقيمة مليون دينار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 تشرين الأول(بترا)-عمر ضمرة- قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن المجلس طرح 16 عطاءً لتعبيد وصيانة طرق في مختلف مناطق المحافظة بقيمة مليون دينار مشيرا إلى أن قطاع الأشغال العامة طرح جميع العطاءات التي أدرجت على موازنة مجلس المحافظة من خلاله .
وبين الخضري، خلال جلسة لمجلس المحافظة عقدت،اليوم الأربعاء في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، بحضور مدير أشغال الزرقاء المهندس محمد الهباشين،أن الزرقاء تحتاج الى اهتمام وعناية خاصة بالطرق الرئيسة والفرعية والزراعية، لافتا إلى أنه جرى طرح عطاء لإنشاء طرق زراعية في الأزرق والرصيفة والهاشمية والظليل وبيرين بقيمة 290 ألف دينار حيث باشر المتعهدون الذين رست عليهم هذه العطاءات العمل بها.
وأشار إلى أن أي طريق يتم اختياره يجب أن يخدم عدداً كبيراً من الأهالي، مؤكداً أن طريق أم رمانة – بيرين، وطريق أم العظام- بيرين ،بوشر العمل فيهما بكلفة ربع مليون دينار .
ولفت إلى أن طريق الظليل -الحلابات "شارع الملك حسين "، سيتم المباشرة بإعادة تأهيله خلال أيام ، حيث أن العطاء رسى على أحد المتعهدين بقيمة ربع مليون دينار، وسيكون هذا العطاء عطاء مستمراً ،حيث خصص له العام القادم 350 ألف دينار، مؤكداً حاجة هذا الطريق للصيانة، باعتباره طريقاً حيوياً وهاماً، لأنه يربط عدة مناطق ببعضها البعض، حيث الأهالي ينتظرون تعبيده منذ سنوات.
وأشار الخضري إلى أن طريق ياجوز – الزرقاء سيتم صيانته، حيث جرى طرح العطاء على أحد المتعهدين، فيما سيتم صيانة طريق جرش -الزرقاء ،وطريق الهاشمية- الزرقاء،إضافة الى طرح عطاء لإنارة بعض الطريق بقيمة 320 ألف دينار ،وعطاء الصيانة المرورية لبعض الطريق بقيمة 120 ألف دينار.
--(بترا)
ع ض/أز/ ع ط
04/10/2023 20:33:27
MENAFN04102023000117011021ID1107189947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.