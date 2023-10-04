ورشة حول مهارات العمل المشترك بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 تشرين الأول (بترا) نظم مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل حول مهارات العمل المشترك "عمل الفريق"، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15-24 عاما).
وتحدثت المدربة فاطمة بطاينة حول سمات فريق العمل الفعال وأهمها "التعاون، حرية التعبير عن الرأي، الاتصال المباشر الفعال، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات"، مشيرة الى أهمية تطوير الفرد لنفسه ، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الفريق.
وتناولت الورشة عدة محاور منها مهارات القيادة،بناء فريق العمل، أهمية العمل الجماعي ، توزيع العمل والمهمات وأهمية التطوير الذاتي.
(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
04/10/2023 20:29:35
MENAFN04102023000117011021ID1107189946
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