Wednesday, 04 October 2023 10:57 GMT

ورشة حول مهارات العمل المشترك بإربد

10/4/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 4 تشرين الأول (بترا) نظم مركز شابات إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد اليوم، ورشة عمل حول مهارات العمل المشترك "عمل الفريق"، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (15-24 عاما).
وتحدثت المدربة فاطمة بطاينة حول سمات فريق العمل الفعال وأهمها "التعاون، حرية التعبير عن الرأي، الاتصال المباشر الفعال، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرارات"، مشيرة الى أهمية تطوير الفرد لنفسه ، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير الفريق.
وتناولت الورشة عدة محاور منها مهارات القيادة،بناء فريق العمل، أهمية العمل الجماعي ، توزيع العمل والمهمات وأهمية التطوير الذاتي.
(بترا)
ع ع/أز/ ع ط
04/10/2023 20:29:35

MENAFN04102023000117011021ID1107189946

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