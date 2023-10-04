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الفيفا تقرر إقامة مونديال 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

10/4/2023 2:37:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارات رئيسية فيما يتعلق باستضافة النسخة المئوية لكأس العالم في عام 2030. حيث قرر المجلس بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، وتأهل ثلاثتهم مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم المضيفين.
ووفقاً لبيان ادرجه الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية، قال المجلس إنه في عام 2030 ، ستوحد كأس العالم ثلاث قارات وست دول، مضيفاً بأنه بعد الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من كأس العالم على الإطلاق، وافق المجلس بالإجماع على استضافة حفل احتفالي فريد بالذكرى المئوية في عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة كأس عالم على الإطلاق في عام 1930، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لكأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.
وفي أول رد فعل رسمي على القرار، قال ملك المغرب، محمد السادس في بيان: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى". وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
04/10/2023 19:55:54

MENAFN04102023000117011021ID1107189945

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