الفيفا تقرر إقامة مونديال 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- اتخذ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارات رئيسية فيما يتعلق باستضافة النسخة المئوية لكأس العالم في عام 2030. حيث قرر المجلس بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، وتأهل ثلاثتهم مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم المضيفين.
ووفقاً لبيان ادرجه الاتحاد الدولي على صفحته الرسمية، قال المجلس إنه في عام 2030 ، ستوحد كأس العالم ثلاث قارات وست دول، مضيفاً بأنه بعد الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة من كأس العالم على الإطلاق، وافق المجلس بالإجماع على استضافة حفل احتفالي فريد بالذكرى المئوية في عاصمة أوروغواي، مونتيفيديو، حيث أقيمت أول بطولة كأس عالم على الإطلاق في عام 1930، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لكأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.
وفي أول رد فعل رسمي على القرار، قال ملك المغرب، محمد السادس في بيان: "يمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى". وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
--(بترا)
أ ن/أز/ ع ط
04/10/2023 19:55:54
MENAFN04102023000117011021ID1107189945
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