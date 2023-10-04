اختتام أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، اختتمت أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، اليوم الأربعاء أعماله.

وحضر حفل اختتام فعاليات المؤتمر وزراء: الشباب محمد النابلسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، وممثل يونيسف الأردن فيليب دوامل، ورئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنيطي، وممثلون عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وتضمن المؤتمر، الذي نظمته وزارتا الشباب والبيئة بالشراكة مع يونيسف الأردن وهيئة أجيال السلام وجامعة الحسين التقنية، عرضا لمسودة أجندة الشباب في العمل المناخي أعدها المشاركون.

وأكد النابلسي خلال الحفل أهمية ما قدمه المشاركون من أوراق عمل وسياسات والتزامات من شأنها تعزيز مشاركتهم في صنع القرار والعمل بفاعلية في مواجهة آثار التغير المناخي.

من جانبه أكد الردايدة، أن الشباب هم الأقدر على مواجهة آثار التغير المناخي، مستعرضا الخطط الوطنية والسياسات التي تنفذها وزارة البيئة في إطار الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في مختلف المحافل الدولية والعالمية.

بدورهم أوصى الشباب في بيانهم الختامي، بمضاعفة جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

كما استعرضوا عشر توصيات تتعلق بالسياسيات المحلية في مكافحة التغير المناخي ستقدم تقديمه في قمة التغير المناخي COP28 التي ستعقد في دبي الشهر المقبل.

وتضمن البيان التزامات الشباب الخاصة بتحقيق التغييرات اللازمة لحماية البيئة مثل اعتماد وسائل نقل أقل تلوثًا، وتعزيز أعمال إعادة التدوير، والحفاظ على المياه، وزراعة الأشجار، واتخاذ إجراءات مناخية وحملات إعلامية في مجتمعاتهم المحلية.

يذكر أن المؤتمر يقام بالتنسيق مع "YOUNGO"، الهيئة الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (UNFCCC).

--(بترا)





س ح/أز / ع ط

04/10/2023 19:53:39