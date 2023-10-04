اختتام أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- بحضور سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي، اختتمت أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، اليوم الأربعاء أعماله.
وحضر حفل اختتام فعاليات المؤتمر وزراء: الشباب محمد النابلسي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان الدكتور ياسين الحسبان، وممثل يونيسف الأردن فيليب دوامل، ورئيس هيئة أجيال السلام الدكتور مهند عربيات، ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنيطي، وممثلون عن الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وتضمن المؤتمر، الذي نظمته وزارتا الشباب والبيئة بالشراكة مع يونيسف الأردن وهيئة أجيال السلام وجامعة الحسين التقنية، عرضا لمسودة أجندة الشباب في العمل المناخي أعدها المشاركون.
وأكد النابلسي خلال الحفل أهمية ما قدمه المشاركون من أوراق عمل وسياسات والتزامات من شأنها تعزيز مشاركتهم في صنع القرار والعمل بفاعلية في مواجهة آثار التغير المناخي.
من جانبه أكد الردايدة، أن الشباب هم الأقدر على مواجهة آثار التغير المناخي، مستعرضا الخطط الوطنية والسياسات التي تنفذها وزارة البيئة في إطار الحد من آثار التغير المناخي وتعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في مختلف المحافل الدولية والعالمية.
بدورهم أوصى الشباب في بيانهم الختامي، بمضاعفة جهود مواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
كما استعرضوا عشر توصيات تتعلق بالسياسيات المحلية في مكافحة التغير المناخي ستقدم تقديمه في قمة التغير المناخي COP28 التي ستعقد في دبي الشهر المقبل.
وتضمن البيان التزامات الشباب الخاصة بتحقيق التغييرات اللازمة لحماية البيئة مثل اعتماد وسائل نقل أقل تلوثًا، وتعزيز أعمال إعادة التدوير، والحفاظ على المياه، وزراعة الأشجار، واتخاذ إجراءات مناخية وحملات إعلامية في مجتمعاتهم المحلية.
يذكر أن المؤتمر يقام بالتنسيق مع "YOUNGO"، الهيئة الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية (UNFCCC).
--(بترا)
س ح/أز / ع ط
04/10/2023 19:53:39
MENAFN04102023000117011021ID1107189944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.