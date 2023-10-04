الأميرة بسمة بنت طلال تؤكد أهمية الإنجازات التي شهدتها المملكة في قطاع المرأة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول(بترا) - أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أهمية الإنجازات التي شهدتها المملكة في قطاع المرأة، مشيدة بجهود اللجنة في تعزيز مسيرة المرأة في المملكة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة.

وقالت سموها، خلال رعايتها اليوم الأربعاء احتفال اللجنة بمناسبة مرور 30 عاما على تأسيسها، تحت شعار" مستمرون معا... لأنها تستطيع... لأن الأردن يستحق"، إن المرأة الأردنية والعربية حققت، منذ مؤتمر المرأة في بيجين عام 1995، قفزات كبيرة في مجالات العلم والمعرفة والعمل والمشاركة في الحياة العامة والسياسية والاقتصادية، في ظل تطور التشريعات والقوانين الداعمة لها ولحقوقها وحمايتها من العنف.







وبينت سموها، خلال الحفل الذي حضره وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوطنية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمديرة التنفيذية للصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) فرح الداغستاني، وسفراء دول شقيقة وصديقة، أن المرأة في كثير من الدول العربية، ونحن في منتصف الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ما زالت تواجه الكثير من التحديات نحو حقها في المساواة والتمكين، في ظل تزايد النزاعات السياسية والمسلحة، والتهجير القسري، وآثار التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي، وندرة المياه، وزيادة التصحر، التي طالت اثارها الأطفال وكبار السن.

وأشارت إلى تراجع المنطقة العربية في الفجوة بين الجنسين للعام 2023، في وقت أصبحت منصات إعلام إلكتروني وتواصل اجتماعي ساحة لنشر خطاب الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء.

وأكدت سموها أن هذه التحديات، تحتم إيجاد آليات وطنية ممكنة للمرأة، ودعمها من قبل الحكومات، والاستمرار في بناء المعرفة والقدرات للنساء، وخلق مساحات أوسع لصوتهن، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين خدمة للإنسانية، وتحقيقا للعدالة ووقف للتمييز.

بدورها، قالت الأمينة العامة للجنة المهندسة مها علي إن الأردن كان سباقا في إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في عام 1992، كأول آلية وطنية تعنى بشؤون المرأة على مستوى الدول العربية.

وأكدت أن اللجنة تعمل، منذ تأسيسها، بنهج تشاركي من خلال اذرعها وفرقها القانونية والاقتصادية وشبكاتها وتحالفاتها، على ادماج قضايا المرأة في السياسات والاستراتيجيات، مثلما واصلت رحلة تعديل التشريعات وتطويرها وتجويدها لتعزيز مفاهيم المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وبينت أن جهود اللجنة ركزت وما زالت بالتعاون مع شركائها على المساهمة في تحقيق رؤية استراتيجية المرأة في الأردن نحو "مجتمع خالٍ من التمييز والعنف المبني على أساس الجنس، وتتمتع فيه النساء والفتيات بالحقوق الإنسانية الكاملة والفرص المتساوية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن مسيرة اللجنة مستمرة في تكثيف الجهود للبناء على الإنجازات، واستمرار مسيرة تعزيز حقوق المرأة الأردنية ودورها المنشود في مختلف المجالات، مشيدة بجهود رائدات الحركة النسائية الأردنية اللواتي رفعن راية المساواة والعدالة الاجتماعية منذ أربعينيات القرن الماضي، للمطالبة بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.

وتخلل الحفل، الذي أقيم في مركز الحسين الثقافي التابع لأمانة عمان، عرض لفيلم مرئي تناول تاريخ الحركة النسائية الأردنية، ومسيرة اللجنة الوطنية الأردنية منذ تأسيسها، والجهود التي شهدتها المملكة خلال مؤيتها الأولى في سبيل الارتقاء بمستوى المرأة ودورها في المجتمع.

وتضمن الفيلم مقتطفات من خطابات المغفور له بإذن الله،جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وجلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح مجلس الأمة حول الدعوة للاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

كما تضمن عرض للمحطات التشريعية التي شهدتها المملكة بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها الاقتصادية.

وقدم كورال واوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وصلات غنائية تناولت شعار الاحتفال"مستمرون معا... لانها تستطيع... لان الأردن يستحق".

--(بترا)





م خ/أز / ع ط

04/10/2023 19:48:20