الاستراتيجيات يصدر نتائج الجولة الحادية عشرة من مسح ثقة المستثمرين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الاول (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم نتائج الجولة الحادية عشرة من مسح ثقة المستثمرين للعام 2023، والذي أجري خلال شهر آب من العام الجاري، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن حول أهم الأحداث الاقتصادية والتغييرات التي انعكست على البيئة الاستثمارية وأعمال المستثمرين بعد مرور عام كامل على البدء في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وغطى المسح عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من مختلف القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، ليشمل المسح حوالي 557 مقابلة مكتملة مع أصحاب وقادة الأعمال.

وأظهرت نتائج الجولة الحادية عشرة ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور في الأردن على الصعيد الاقتصادي تسير بالاتجاه الصحيح.

وحول رغبة المستثمرين في إدراج شركاتهم في بورصة عمّان مستقبلاً، أفادت معظم الشركات بعدم جاهزية شركاتهم للإدراج، أو ضعف معرفتهم بالبورصة.

وأكدت نتائج المسح أن تعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتوعية بالبيئة الاستثمارية والتشريعات الناظمة لها.

وحول مدى مساهمة القانون في جذب المزيد من الاستثمارات، أشار 46.3 بالمئة من المستثمرين إلى أن القانون سيسهم في جذب الاستثمارات.

وبينت النتائج وجود فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد صدور قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكدت نتائج المسح، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أشار 75.9 بالمئة من المستثمرين إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في تحقيق الرؤية.

ونوه المنتدى الى ضرورة العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات الرئيسة التي تقوم عليها الرؤية.

ولفت 37.8 بالمئة من المستثمرين إلى وجود تغيير إيجابي بعد مرور عامٍ كامل على البدء في تنفيذ المبادرات، وبالأخص في محرك "الأردن وجهة عالمية".

وأكد المنتدى أهمية بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق مكوناته السبعة؛ حيث أظهر المسح أن 67.9 بالمئة لمس تغيرا إيجابيا في مكون الإجراءات والرقمنة.

وأوصى المنتدى بالتركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وأيضاً الاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتتبع الإنجاز عند تنفيذ تلك المبادرات، وقياس أثرها على أداء الشركات من جانب، وعلى الاقتصاد الوطني من جانب آخر.

--(بترا)

رش/ف ج

04/10/2023 19:47:54