الشياب يعاين صورة الفلسفة في الفكر العربي المعاصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول(بترا)-عاين أستاذ الفلسفة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس الجمعية الفلسفية الأردنية الباحث الدكتور محمد الشياب التمظهرات الفلسفية بالفكر العربي والاتجاهات المختلفة للنهوض الفلسفي العربي في محاضرة بعنوان "صورة الفلسفة في الفكر العربي المعاصر" ألقاها مساء أمس الثلاثاء في مقر الجمعية بعمان.
واستعرض الشياب حالة الفكر الفلسفي في الوطن العربي منذ عصر النهضة الى الوقت الحالي، مشيرا الى تيارات فكرية اتجهت نحو التحديث ومنها تيار الإصلاح الديني والتيار العلماني والتيار الليبرالي.
ولفت إلى أن استدعاء فلسفة الغرب كان استدعاءً عمليا وحاجة داخلية هدفها أولا البناء النظري للتقدم، وثانيا البناء النظري لوجود الأمة وتحررها وثالثا تجديد الوعي التاريخي العربي، ورابعا التأسيس لوعي عقلاني نقدي.
وتحدث عن تحديات الفكر الفلسفي العربي، مستعرضا أبرزها والمتمثلة في تحديات الوعي بالذات.
وبين أن الوعي بالذات يكون على مستويين الأول منهما مستوى وعي الأمة بذاتها والثاني وعي الفيلسوف فردا برسالته وقدراته، موضحا أن المقصود هنا هو وعي الأمة بذاتها.
وخلص الى انه المطلوب لكي نحيا ونبقى كأمة أن نبدع ذاتنا العربية من الذات الحية المحلية ومن الذات الإنسانية الشمولية معا، والحاجة الى فلسفة تحرير نشطة فعالة مشاركة في فهم الواقع الحي وتغييره .
وقال إن الفلسفة كإبداع في الأسئلة والأجوبة يمكنها ويتعين عليها قبل سواها من مصادر المعرفة العربية أن تغامر وتخاطر في ابتكار نماذج ومعارف عينية تجعل الاندراج الحضاري العربي ممكنا وقابلا للحوار مع الحضارات الإنسانية القائمة.
--(بترا)
م ت/أز / ع ط
04/10/2023 19:37:43
MENAFN04102023000117011021ID1107189940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.