الشياب يعاين صورة الفلسفة في الفكر العربي المعاصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول(بترا)-عاين أستاذ الفلسفة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ورئيس الجمعية الفلسفية الأردنية الباحث الدكتور محمد الشياب التمظهرات الفلسفية بالفكر العربي والاتجاهات المختلفة للنهوض الفلسفي العربي في محاضرة بعنوان "صورة الفلسفة في الفكر العربي المعاصر" ألقاها مساء أمس الثلاثاء في مقر الجمعية بعمان.

واستعرض الشياب حالة الفكر الفلسفي في الوطن العربي منذ عصر النهضة الى الوقت الحالي، مشيرا الى تيارات فكرية اتجهت نحو التحديث ومنها تيار الإصلاح الديني والتيار العلماني والتيار الليبرالي.

ولفت إلى أن استدعاء فلسفة الغرب كان استدعاءً عمليا وحاجة داخلية هدفها أولا البناء النظري للتقدم، وثانيا البناء النظري لوجود الأمة وتحررها وثالثا تجديد الوعي التاريخي العربي، ورابعا التأسيس لوعي عقلاني نقدي.

وتحدث عن تحديات الفكر الفلسفي العربي، مستعرضا أبرزها والمتمثلة في تحديات الوعي بالذات.

وبين أن الوعي بالذات يكون على مستويين الأول منهما مستوى وعي الأمة بذاتها والثاني وعي الفيلسوف فردا برسالته وقدراته، موضحا أن المقصود هنا هو وعي الأمة بذاتها.

وخلص الى انه المطلوب لكي نحيا ونبقى كأمة أن نبدع ذاتنا العربية من الذات الحية المحلية ومن الذات الإنسانية الشمولية معا، والحاجة الى فلسفة تحرير نشطة فعالة مشاركة في فهم الواقع الحي وتغييره .

وقال إن الفلسفة كإبداع في الأسئلة والأجوبة يمكنها ويتعين عليها قبل سواها من مصادر المعرفة العربية أن تغامر وتخاطر في ابتكار نماذج ومعارف عينية تجعل الاندراج الحضاري العربي ممكنا وقابلا للحوار مع الحضارات الإنسانية القائمة.

--(بترا)

م ت/أز / ع ط

04/10/2023 19:37:43