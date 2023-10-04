إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الوسطى

MENAFN - Jordan News Agency)

وادي الأردن 4 تشرين الأول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الأربعاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في منطقة الأغوار الوسطى، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان، اليوم، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشرطة غرب البلقاء والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت أن الحملة التي شملت منطقة مثلث العارضة ولغاية منطقة الوادي الأبيض بلواء دير علا، أسفرت عن إزالة "برابيش" بأقطار مختلفة عدد 8 وأنابيب مدفونة أسفل طريق القناة بأقطار وأطوال مختلفة، إضافة إلى مصادرة مواتير ضخ، والتي تعود بمجملها لوحدات زراعية شرق القناة ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول.

--(بترا )

أ غ/أز/ ع ط

04/10/2023 19:34:02