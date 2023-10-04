المجلس القضائي: إنجاز 99.7 بالمئة من القضايا الواردة الى المحاكم 2022 (إعادة مصححة )

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عام المجلس القضائي القاضي الدكتور علي المسيمي، إن عدد القضايا الواردة العام الماضي إلى المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة بلغ 465 ألفا و654 قضية، وجرى الفصل في 464 ألفا و183 قضية، بنسبة إنجاز بلغت 99.7 بالمئة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، لإطلاق التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2022، إن مدة التقاضي انخفضت بنسبة 24 بالمئة خلال فترة تطبيق استراتيجية تطوير القضاء (2017-2021)، فيما توزعت القضايا على 685 قاضيا ، و272 قاضية بنسبة زيادة 5 بالمئة بصورة إجمالية.

وبلغ العبء لدى القاضي 690 قضية، بحسب المسيمي، كما بلغت نسبة القضاة المتخصصين 94 بالمئة من الفريق القضائي الأردني في ضوء توفر أكثر من 100 تخصص قضائي فرعي خلال العام 2022.

وبين أن المجلس القضائي يعمل على تخفيض القضايا المدورة لدى المحاكم وهي القضايا التي ترد إلى المحاكم خلال العام 2022 وما يدور من السنوات السابقة، حيث يخصم ما تم فصله وإصدار قرارات وأحكام وإنهائها خلال السنة ذاتها وفقا لمتطلبات القانون واحتياجات المحاكم واحتياجات تطوير المحاكم والفصل في الدعاوى.

ولفت إلى أن 83 بالمئة من القضايا وردت إلى محاكم الدرجة الأولى، و14 بالمئة إلى المحاكم الدرجة الثانية، و3 بالمئة إلى محاكم التمييز، وأقل من 1 بالمئة للقضاء الإداري.

وبلغ مدور المحاكم 84655 دعوى بنسبة انخفاض 24 بالمئة مقارنة بعددها عام 2017، توزعت بنسبة 88 بالمئة على محاكم الدرجة الأولى، و6 بالمئة على محاكم الدرجة الثانية، ومحاكم التمييز 5 بالمائة، وأقل من 1 بالمائة على القضاء الإداري.

وأشار المسيمي إلى ورود 18520 قضية إلى محكمة الاستئناف بزيادة بلغت 7 بالمئة عن عام 2020، جرى الفصل في 18387 قضية منها بنسبة زيادة 9 بالمئة.

وارتفع عدد قضايا محكمة الجنايات الكبرى بنسبة 26 بالمئة عن عام 2017، إذ بلغت عددها العام الماضي 1924 قضية، وفصل خلال العام الماضي في 2037 قضية بنسبة زيادة 29 بالمئة عن عام 2017، وتبقى 795 دعوى.

وورد إلى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان، 604 قضايا بنسبة انخفاض بلغت 31 بالمئة عن عام 2020، وفصلت الغرفة ذاتها في 619 قضية بنسبة زيادة 21 بالمئة.

وورد إلى محاكم الأحداث 12197 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وفصلت المحاكم بـ 12051 قضية بنسبة زيادة 3 بالمئة عن العام 2017، وتبقى لديها 1307 قضايا بنسبة انخفاض 39 بالمئة عن عام 2017.

أما على مستوى العدالة الجزائية والعدالة التصالحية والإصلاحية، أوضح القاضي المسيمي أن الإحصائيات القضائية تشير إلى أن عدد الدعاوى التي جرى تسويتها ضمن إطار تسوية النـزاع في قضاء الأحداث ما نسبته 67 بالمئة من مجموع الدعاوى المنجزة لديها، وما نسبته 99.8 بالمئة في قضايا جرائم العنف الأسري.

وأشار التقرير إلى أنه مع بدء تطبيق قانون العقوبات المعدل للعام 2022، بلغ عدد الأحكام التـي فرضت بها بدائل العقوبات السالبة للحرية العام الماضي، 4193 حكمًا بنسبة زيادة بلغت 1288 بالمئة عنه في عام 2021.

وارتفع عدد القرارات الصادرة عن المحاكم ودوائر الادعاء العام القاضية بفرض بدائل التوقيف لتبلغ 322 قرارًا، هذا جنباً إلى جنب ما هو متحقق على مستوى الفصل في قضايا جرائم غسل الأموال الذي بلغ ما نسبته 54 بالمئة، وفي قضايا جرائم الفساد 141.8 بالمئة، وفي قضايا جرائم الاتجار بالبشر ما نسبته 77بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وأشار المسيمي إلى أن هذه الزيادة كانت نتيجة إجراءات اتخذها المجلس القضائي لتعزيز فعالية الإجراءات القضائية الجزائية بصورة عامة وتخصيصاً هذه القضايا والقضايا الخطرة كجرائم الاعتداء على شبكات المياه الـتي بلغ وارد المحاكم منها 471 قضية وصدر 402 حكم بالإدانة في عدد منها، وقضايا جرائم فرض الإتاوات وأعمال البلطجة الـتي كان وارد المحاكم منها 458 قضية منذ تعديل قانون العقوبات منتصف العام الماضي، وقد بلغت نسبة أحكام الإدانة الصادرة فيها 48 بالمئة، في حين بلغ عدد قضايا جرائم التسول الواردة بعد تعديل القانون 5608 قضايا، وبلغت نسبة أحكام الإدانة فيها 77 بالمئة.

وعلى مستوى رفع قدرات القضاة، أشار إلى أنه بهدف تزويد القضاة بالمعارف القانونية وبكل ما هو مستحدث في الإجراءات القضائية، نفذ المعهد القضائي 196 نشاطاً وبرنامجاً بلغ عدد المشاركين فيها 879 مشاركاً، 31 بالمئة منهم إناث.

يشار إلى أن المجلس القضائي ووزارة العدل أطلقا في الربع الأخـير العام الماضي، استراتيجية قطاع العدالة للأعوام (2022-2026)، التي جاءت استجابة لتوصيات اللجنة الملكية، ومكملة للاستراتيجيات السابقة.

واستهدفت الاستراتيجية، تطويـر منظومة العـدالة وترسـيخ ســــيادة القانـون، وتعزيـز اسـتقلال القضـاء، وتحديــــث الإدارة القضــــــائية، ضمن أربعة محاور رئيسية؛ تمثلت بتطوير عمليات التقاضي وتطوير الأجهزة القضائية العدلية ومواردهـا البشــريـة، وتعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير البنية التحتية (الإنشائية والتقنية)، وتحديث وتطوير التشريعات لضبط إدارة سير الدعوى الجنائية والمدنية والتجارية وتجويد الأحكام والسرعة في تنفيذها وذلك وصولاً إلى العدالة الناجزة، ولضمان إيجاد الحلول العملية الواقعية للتحديات التي تواجه قطاع العدالة من خلال مأسسة سير الإجراءات القضائية وتطويرها وأتمتتها بالإضافة إلى رفع قدرات السادة القضاة المتخصصين .

--(بترا)

م هـ /ن ح/ف ق

04/10/2023 19:17:35