مبادرة جدارا تحتفي باليوم العالمي للسياحة بطريقة أردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول ( بترا )- احتفلت مبادرة جدارا أمسام في عمان بمبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل بين السياح والمجتمع المحلي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يأتي هذا العام بعنوان "السياحة والاستثمار الاخضر".
ونظمت مبادرة جدارا الفعالية في منطقة القلعة والمدرج الروماني بوسط البلد بعمان حيث تم توزيع الشماغ الأردني على الزوار الأجانب.
وقال السفير فرج العمري مؤسس مبادرة جدارا وسفير النوايا الحسنة في منظمة أمسام:"نحن فخورون بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة بهذه الطريقة الفريدة مشيرا الى ان المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث الأردني وجعل الزوار يشعرون بالترحيب والانتماء إلى هذا البلد الجميل".
ويعد الشماغ الأردني جزءًا مهمًا من التراث الثقافي الأردني، وهو يرتبط بالكثير من المناسبات والتقاليد المحلية، تأمل مبادرة جدارا من توزيع الشماغ الأردني على السياح، في تعريف العالم بجمال وعمق الثقافة الأردنية.
وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من قبل الزوار الذين ارتدوا الشماغ الأردني بفخر وساروا في شوارع عمان، ما خلق جوًا من البهجة والتواصل بين الثقافات المختلفة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن لجذب السياح وتعزيز السياحة في البلاد، وتعكس التفاني الحقيقي لمبادرة جدارا في تعزيز التواصل الثقافي والتفاهم العالمي.
--( بترا )
ع ط
04/10/2023 18:58:05
MENAFN04102023000117011021ID1107189937
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