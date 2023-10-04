مبادرة جدارا تحتفي باليوم العالمي للسياحة بطريقة أردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول ( بترا )- احتفلت مبادرة جدارا أمسام في عمان بمبادرة تهدف إلى تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل بين السياح والمجتمع المحلي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يأتي هذا العام بعنوان "السياحة والاستثمار الاخضر".

ونظمت مبادرة جدارا الفعالية في منطقة القلعة والمدرج الروماني بوسط البلد بعمان حيث تم توزيع الشماغ الأردني على الزوار الأجانب.

وقال السفير فرج العمري مؤسس مبادرة جدارا وسفير النوايا الحسنة في منظمة أمسام:"نحن فخورون بالاحتفال باليوم العالمي للسياحة بهذه الطريقة الفريدة مشيرا الى ان المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقافة والتراث الأردني وجعل الزوار يشعرون بالترحيب والانتماء إلى هذا البلد الجميل".

ويعد الشماغ الأردني جزءًا مهمًا من التراث الثقافي الأردني، وهو يرتبط بالكثير من المناسبات والتقاليد المحلية، تأمل مبادرة جدارا من توزيع الشماغ الأردني على السياح، في تعريف العالم بجمال وعمق الثقافة الأردنية.

وشهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من قبل الزوار الذين ارتدوا الشماغ الأردني بفخر وساروا في شوارع عمان، ما خلق جوًا من البهجة والتواصل بين الثقافات المختلفة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الأردن لجذب السياح وتعزيز السياحة في البلاد، وتعكس التفاني الحقيقي لمبادرة جدارا في تعزيز التواصل الثقافي والتفاهم العالمي.

--( بترا )

ع ط

04/10/2023 18:58:05