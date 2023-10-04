إطلاق مشروع تراث مادبا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 4 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مؤسسة "شباب 42" في مادبا، اليوم الأربعاء، مشروع تراث مادبا الثقافي السياحي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة والتراث الثقافي وتسخيره لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل في محافظة مادبا.
وأكد مدير المؤسسة هاشم مصاروة، أن هذا المشروع جاء ليسهم بدفع عجلة التنمية السياحية في المحافظة، حيث يركز على رفع الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية السياحة والمحافظة على الأماكن السياحية.
وتحدث خلال حفل الإطلاق، رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، ومدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، وعميد معهد فن الفسيفساء والترميم الدكتور أحمد العمايرة، عن أهمية السياحة والتراث الثقافي في التنمية، وضرورة تعاون الجميع لحل المشكلات وتذليلها.
ومؤسسة شباب 42، هي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية، تعمل على تمكين أدوات التنمية وتوظيفها في قضايا الشباب المختلفة، وتعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وتمكين المرأة والشباب وبناء قدراتهم في المجالات المختلفة.
--(بترا)
ج ب/رق
04/10/2023 18:45:48
MENAFN04102023000117011021ID1107189936
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