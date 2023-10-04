إطلاق مشروع تراث مادبا

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 4 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مؤسسة "شباب 42" في مادبا، اليوم الأربعاء، مشروع تراث مادبا الثقافي السياحي، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية السياحة والتراث الثقافي وتسخيره لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل في محافظة مادبا.

وأكد مدير المؤسسة هاشم مصاروة، أن هذا المشروع جاء ليسهم بدفع عجلة التنمية السياحية في المحافظة، حيث يركز على رفع الوعي لدى المجتمع المحلي بأهمية السياحة والمحافظة على الأماكن السياحية.

وتحدث خلال حفل الإطلاق، رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، ومدير سياحة مادبا وائل الجعنيني، وعميد معهد فن الفسيفساء والترميم الدكتور أحمد العمايرة، عن أهمية السياحة والتراث الثقافي في التنمية، وضرورة تعاون الجميع لحل المشكلات وتذليلها.

ومؤسسة شباب 42، هي مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية، تعمل على تمكين أدوات التنمية وتوظيفها في قضايا الشباب المختلفة، وتعمل على تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وتمكين المرأة والشباب وبناء قدراتهم في المجالات المختلفة.

--(بترا)

ج ب/رق

04/10/2023 18:45:48