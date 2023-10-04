الخريشة: 97% نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن نسبة الإجابة على أدوات الرقابة البرلمانية، للدورة العادية الماضية، بلغت 97 بالمئة.

وأضاف، خلال لقائه اليوم الأربعاء، ضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، أن هذه النسبة تعد الأعلى في تاريخ المجالس البرلمانية منذ عام 1989.

وأكد أهمية علاقة الشراكة والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأمة بشقيه الأعيان والنواب، وتسهيل مهمة أدوات الرقابة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة.

وثمن الخريشة، جهود ضباط الارتباط في متابعتهم لأدوات الرقابة البرلمانية والمذكرات البرلمانية، معرباً عن أمله بمواصلة هذه الجهود.

وشدد على ضرورة الاستمرار في متابعة أدوات الرقابة البرلمانية والإجابة عنها خلال المدد القانونية، مشيراً إلى أن التعاون وزيادة التنسيق يصب في مصلحة تعزيز العلاقة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي رسمها الدستور.

وحث الخريشة، ضباط الارتباط على تكثيف جهودهم خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عقد الدورة العادية لمجلس النواب، ما يتطلب المزيد من العمل والجهد.

--(بترا)

م ه /ن ح/رق

04/10/2023 18:45:31