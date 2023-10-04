بلدية عجلون تباشر بتنفيذ عطاء تعبيد الطرق في منطقة الصفا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 4 تشرين الأول (بترا)- باشرت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عطاء تعبيد الطرق بالخلطة الساخنة في منطقة الصفا.
وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية باشرت بتنفيذ العطاء الذي يأتي ضمن خططها لتحسين واقع خدمات الطرق والبنى التحتية في مناطقها، وتعبيد عدد من الطرق والدخلات في القرى والتجمعات السكانية، داخل حدود منطقة الصفا، والتي تم تهيئتها وتأسيسها بالفرشيات في مرحلة سابقة.
وبين أن هذه الطرق لم تشملها أعمال التعبيد التي قامت بها البلدية العام الماضي، إذ جاء هذا العطاء لإتمام أعمال التعبيد بالمنطقة، مؤكدا أهمية إيصال الخدمات الأساسية لمثل هذه التجمعات السكانية خاصة أن المنطقة تعتبر سياحية وزراعية وتشتهر باتساع المساحات الخضراء.
وتضم منطقة الصفا قرى الساخنة، والفاخرة، والزراعة، والشكارة، والصفصافة، والسوق، والجبل الأخضر، والخشيبة الفوقا.
--(بترا)
ع ف/رق
04/10/2023 18:28:36
MENAFN04102023000117011021ID1107189934
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