بلدية عجلون تباشر بتنفيذ عطاء تعبيد الطرق في منطقة الصفا

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 4 تشرين الأول (بترا)- باشرت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عطاء تعبيد الطرق بالخلطة الساخنة في منطقة الصفا.

وقال رئيس البلدية حمزة الزغول، إن البلدية باشرت بتنفيذ العطاء الذي يأتي ضمن خططها لتحسين واقع خدمات الطرق والبنى التحتية في مناطقها، وتعبيد عدد من الطرق والدخلات في القرى والتجمعات السكانية، داخل حدود منطقة الصفا، والتي تم تهيئتها وتأسيسها بالفرشيات في مرحلة سابقة.

وبين أن هذه الطرق لم تشملها أعمال التعبيد التي قامت بها البلدية العام الماضي، إذ جاء هذا العطاء لإتمام أعمال التعبيد بالمنطقة، مؤكدا أهمية إيصال الخدمات الأساسية لمثل هذه التجمعات السكانية خاصة أن المنطقة تعتبر سياحية وزراعية وتشتهر باتساع المساحات الخضراء.

وتضم منطقة الصفا قرى الساخنة، والفاخرة، والزراعة، والشكارة، والصفصافة، والسوق، والجبل الأخضر، والخشيبة الفوقا.

--(بترا)

ع ف/رق

04/10/2023 18:28:36

