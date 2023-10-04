الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لسياسة الهجرة في أوروبا.
وبحسب وكالة آكي الإيطالية، ينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق جماعي وغير مسبوق للمهاجرين، وهو ما يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعًا.
ويسمح الاتفاق بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
---(بترا)
رصد/ف ق/رق
04/10/2023 18:18:19
MENAFN04102023000117011021ID1107189933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.