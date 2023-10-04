الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول نظام الهجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء في بروكسل، إلى اتفاق حول نص رئيسي لسياسة الهجرة في أوروبا.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، ينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق جماعي وغير مسبوق للمهاجرين، وهو ما يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعًا.

ويسمح الاتفاق بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75 بالمئة)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.

---(بترا)

رصد/ف ق/رق

04/10/2023 18:18:19

