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انتخاب مجلس إدارة جديد لمركز إيداع الأوراق المالية

10/4/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لمركز إيداع الأوراق المالية خلال اجتماعها غير العادي اليوم الأربعاء، مجلس إدارة جديد للمركز للسنوات الثلاث المقبلة.
وحازت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية على المقعد المخصص لشركات الوساطة وشركات الحفظ الأمين، وشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات على المقعد المخصص للشركات المساهمة العامة.
واستناداً إلى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية، يتألف مجلس إدارة المركز من 5 أشخاص، عضو يمثل الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين (عضو منتخب)، وعضو يمثل باقي أعضاء المركز غير المشمولين وغير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين (عضو منتخب)، و3 أعضاء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية يعينهم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
04/10/2023 18:05:16

MENAFN04102023000117011021ID1107189932

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