انتخاب مجلس إدارة جديد لمركز إيداع الأوراق المالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- انتخبت الهيئة العامة لمركز إيداع الأوراق المالية خلال اجتماعها غير العادي اليوم الأربعاء، مجلس إدارة جديد للمركز للسنوات الثلاث المقبلة.
وحازت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية على المقعد المخصص لشركات الوساطة وشركات الحفظ الأمين، وشركة الطاقات الكامنة للاستثمارات على المقعد المخصص للشركات المساهمة العامة.
واستناداً إلى أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (13) من النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية، يتألف مجلس إدارة المركز من 5 أشخاص، عضو يمثل الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين (عضو منتخب)، وعضو يمثل باقي أعضاء المركز غير المشمولين وغير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين (عضو منتخب)، و3 أعضاء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية يعينهم مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
--(بترا)
رش/ن ح/رق
04/10/2023 18:05:16
MENAFN04102023000117011021ID1107189932
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