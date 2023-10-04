افتتاح مهرجان جاز عمان بدورته الـ11

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- انطلقت فعاليات مهرجان جاز عمان بدورته الـ11، مساء أمس الثلاثاء، في المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، بمشاركة فرق محلية وعربية وأوروبية.

وفي مستهل الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، استعرض سفير الاتحاد الأوروبي بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، ظهور فن الجاز في بداية القرن العشرين الذي عبر عن تبادل ثقافي، وانتشاره بداية في الولايات المتحدة الأميركية ودول أميركا اللاتينية ومن ثم أوروبا وصولا إلى باقي أنحاء العالم وبما فيها منطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم هذا المهرجان بدورته الـ11، كونه يعبر عن هذا التبادل بين الثقافات في المشهد الموسيقي.

وفي حفل انطلاق المهرجان الذي يستمر 3 أيام، قدم 6 موسيقيون من الأردن وأوروبا ودول عربية في الفقرة الأولى، عرضا موسيقيا جاء نتيجة لبرنامج "حلقات" للإقامة الفنية الذي جمعهم في مدينة البترا لستة أيام.

وشارك في عرض "حلقات" موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة هم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري،

وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن، أحمد سيلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).

واشتمل العرض على مؤلفات للجاز بتوزيع جديد، وأغنية خاصة لسارة دويك، وميدلي لأغاني من التراث من غناء أحمد سيلاوي، اشتملت على "نزلن على البستان" و"يا بو قضاضة بيضا"، "ريدها"، "جدلي"، مثلما تميز بارتجالات صوتية وعلى الآلات، ومشاركة لقاسم البدول على الربابة من البترا، والذي قدم اللون البدوي واختتم العرض بفقرته.

وفي الفقرة الثانية، قدمت الفرقة الهولندية "مادبا" التي استلهمت اسمها من مدينة الفيسفساء في الأردن والمكونة من ثلاثي موسيقي هم نورس التقي (غناء وعود)، وشاهين دورينج (ايقاعات)، توني رو (بيانو+ موسيقى الكترونية)، وشارك الفرقة ضيف شرف الموسيقي قصي سرور على الناي.

وقدموا مؤلفات لنورس دمجت بين المقام الشرقي وموسيقا الجاز المعاصرة بتوزيع موسيقي متنوع.

ويأتي مهرجان عمان جاز بإنتاج من "أورانج ريد" وبالشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC، وبالشراكة مع سفارات النمسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، ومعهدي غوته الألماني، وثِربانتِس الإسباني، والمركز الثقافي الإيطالي في الأردن.

كما تشتمل فعاليات المهرجان على ورشتين عمل متخصصة بموسيقى الجاز عزفا وغناء.

--(بترا)

م ت/م ف/رق

04/10/2023 17:57:19