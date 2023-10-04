افتتاح مهرجان جاز عمان بدورته الـ11

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- انطلقت فعاليات مهرجان جاز عمان بدورته الـ11، مساء أمس الثلاثاء، في المبنى الثقافي الرياضي لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية، بمشاركة فرق محلية وعربية وأوروبية.
وفي مستهل الحفل الذي حضره أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة المهندس ماهر نفش، استعرض سفير الاتحاد الأوروبي بيير- كريستوف تشاتزيسافاس، ظهور فن الجاز في بداية القرن العشرين الذي عبر عن تبادل ثقافي، وانتشاره بداية في الولايات المتحدة الأميركية ودول أميركا اللاتينية ومن ثم أوروبا وصولا إلى باقي أنحاء العالم وبما فيها منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم هذا المهرجان بدورته الـ11، كونه يعبر عن هذا التبادل بين الثقافات في المشهد الموسيقي.
وفي حفل انطلاق المهرجان الذي يستمر 3 أيام، قدم 6 موسيقيون من الأردن وأوروبا ودول عربية في الفقرة الأولى، عرضا موسيقيا جاء نتيجة لبرنامج "حلقات" للإقامة الفنية الذي جمعهم في مدينة البترا لستة أيام.
وشارك في عرض "حلقات" موسيقيون من خلفيات وثقافات مختلفة هم: ناريغ آباجيان - مشرف "حلقات" (عازف بيانو وموزع موسيقي) من أصل أرمني سوري،
وسارة دويك (عود وغناء) من تونس، وفيكتوريا كيريلوفا – (دبل بيس) من بلغاريا، ومن الأردن، أحمد سيلاوي – (كلارينيت، آلات نفخ شعبية وغناء) وبشار خريس (ايقاعات) وقاسم البدول (ربابة).
واشتمل العرض على مؤلفات للجاز بتوزيع جديد، وأغنية خاصة لسارة دويك، وميدلي لأغاني من التراث من غناء أحمد سيلاوي، اشتملت على "نزلن على البستان" و"يا بو قضاضة بيضا"، "ريدها"، "جدلي"، مثلما تميز بارتجالات صوتية وعلى الآلات، ومشاركة لقاسم البدول على الربابة من البترا، والذي قدم اللون البدوي واختتم العرض بفقرته.
وفي الفقرة الثانية، قدمت الفرقة الهولندية "مادبا" التي استلهمت اسمها من مدينة الفيسفساء في الأردن والمكونة من ثلاثي موسيقي هم نورس التقي (غناء وعود)، وشاهين دورينج (ايقاعات)، توني رو (بيانو+ موسيقى الكترونية)، وشارك الفرقة ضيف شرف الموسيقي قصي سرور على الناي.
وقدموا مؤلفات لنورس دمجت بين المقام الشرقي وموسيقا الجاز المعاصرة بتوزيع موسيقي متنوع.
ويأتي مهرجان عمان جاز بإنتاج من "أورانج ريد" وبالشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وهيئة المعاهد الثقافية الأوروبية EUNIC، وبالشراكة مع سفارات النمسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، ومعهدي غوته الألماني، وثِربانتِس الإسباني، والمركز الثقافي الإيطالي في الأردن.
كما تشتمل فعاليات المهرجان على ورشتين عمل متخصصة بموسيقى الجاز عزفا وغناء.
--(بترا)
م ت/م ف/رق
04/10/2023 17:57:19
MENAFN04102023000117011021ID1107189931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.