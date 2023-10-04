رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير النرويجي

رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير النرويجي
التاريخ
10/4/2023 2:37:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير النرويجي في عمّان إيسبن ليندباك.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور الملحق العسكري النرويجي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
--(بترا)
ل م/م ف/رق
04/10/2023 17:50:22
MENAFN04102023000117011021ID1107189930
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