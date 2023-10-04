رئيس هيئة الأركان يستقبل السفير النرويجي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير النرويجي في عمّان إيسبن ليندباك.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور الملحق العسكري النرويجي في عمّان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

--(بترا)

ل م/م ف/رق

04/10/2023 17:50:22