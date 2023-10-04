المدرب الأردني الصباح يتطوع لتطوير كرة السلة في جزر السيشل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تطوع المدرب الأردني والمراقب الدولي المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، فادي الصباح، لتطوير اللعبة في جزر السيشل تحت عنوان "من أجل حب كرة السلة".

وتهدف المبادرة التي ساهم بها الصباح إلى استقطاب عدد من المدربين واللاعبين واللاعبات الراغبين بالقيام بأعمال تطوعية يقدمون من خلالها خبراتهم في سبيل نشر وتطوير اللعبة.

وأعلن الصباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، اختتام المحطة الأولى بنجاح كبير في جزر السيشل في المحيط الهندي، حيث نظمت المبادرة معسكرا تدريبيا شارك فيه 50 لاعبا ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما، قُسموا الى ثلاث فئات عمرية خاضت تدريبات لتطوير المهارات الفردية وصقلها بإشراف المدرب الصباح واللاعبة السورية مايا الصوص.

وقدم الصباح في ختام المعسكر كرات سلة وأدوات تدريبية وملابس رياضية لمدرسة بليرنس التي استضافت الحدث في مدينة فكتوريا.

وأشار إلى أن شغف المشاركين وحماسهم يدعو الى التفاؤل، مبينا أن عددا من المدربين من دول مختلفة أبدوا رغبتهم بالانضمام للمبادرة والتطوع للمشاركة بالمعسكرات والنشاطات المستقبلية.

--(بترا)

خ خ/رق

04/10/2023 17:39:26