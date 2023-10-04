المدرب الأردني الصباح يتطوع لتطوير كرة السلة في جزر السيشل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- تطوع المدرب الأردني والمراقب الدولي المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة السلة (الفيبا)، فادي الصباح، لتطوير اللعبة في جزر السيشل تحت عنوان "من أجل حب كرة السلة".
وتهدف المبادرة التي ساهم بها الصباح إلى استقطاب عدد من المدربين واللاعبين واللاعبات الراغبين بالقيام بأعمال تطوعية يقدمون من خلالها خبراتهم في سبيل نشر وتطوير اللعبة.
وأعلن الصباح في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، اختتام المحطة الأولى بنجاح كبير في جزر السيشل في المحيط الهندي، حيث نظمت المبادرة معسكرا تدريبيا شارك فيه 50 لاعبا ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاما، قُسموا الى ثلاث فئات عمرية خاضت تدريبات لتطوير المهارات الفردية وصقلها بإشراف المدرب الصباح واللاعبة السورية مايا الصوص.
وقدم الصباح في ختام المعسكر كرات سلة وأدوات تدريبية وملابس رياضية لمدرسة بليرنس التي استضافت الحدث في مدينة فكتوريا.
وأشار إلى أن شغف المشاركين وحماسهم يدعو الى التفاؤل، مبينا أن عددا من المدربين من دول مختلفة أبدوا رغبتهم بالانضمام للمبادرة والتطوع للمشاركة بالمعسكرات والنشاطات المستقبلية.
--(بترا)
خ خ/رق
04/10/2023 17:39:26
MENAFN04102023000117011021ID1107189929
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