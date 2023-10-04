التدريب المهني والتنمية والتشغيل يطلعان على واقع الخدمات في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 4 تشرين الأول (بترا)- اطلع مديرا عامي مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، وصندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، اليوم الأربعاء، خلال زيارتهما معهد المفرق للتدريب المهني ومديرية الصندوق، على سير العمل والخدمات المقدمة للمتدربين والمواطنين.

وأكد الغرايبة أن هذه الزيارة المشتركة تأتي للتأكيد على التعاون بين المؤسسات الحكومية، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات خريجي مؤسسة التدريب المهني رائدة وحاضنة التدريب الأولى، متاحة للصندوق.

وأعرب عن استعداد المؤسسة لتزويد الصندوق بأسماء الخريجين لقيام الصندوق والمؤسسة بعقد جلسات توعية ودراسات احتياجات تدريبية وتمويلية للفئة التي يستهدفها الصندوق.

من جانبه، بين الوريكات أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية التي تهدف لتأهيل ومساعدة أبناء الوطن في كافة المجالات.

وأشار إلى أهمية استفادة خريجي مؤسسة التدريب المهني من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل، وذلك بتوفير التمويل اللازم لكل خريج من مؤسسة التدريب المهني.

--(بترا)

ه ق/رق

04/10/2023 17:30:07