التدريب المهني والتنمية والتشغيل يطلعان على واقع الخدمات في المفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 4 تشرين الأول (بترا)- اطلع مديرا عامي مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، وصندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، اليوم الأربعاء، خلال زيارتهما معهد المفرق للتدريب المهني ومديرية الصندوق، على سير العمل والخدمات المقدمة للمتدربين والمواطنين.
وأكد الغرايبة أن هذه الزيارة المشتركة تأتي للتأكيد على التعاون بين المؤسسات الحكومية، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة محافظات المملكة، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات خريجي مؤسسة التدريب المهني رائدة وحاضنة التدريب الأولى، متاحة للصندوق.
وأعرب عن استعداد المؤسسة لتزويد الصندوق بأسماء الخريجين لقيام الصندوق والمؤسسة بعقد جلسات توعية ودراسات احتياجات تدريبية وتمويلية للفئة التي يستهدفها الصندوق.
من جانبه، بين الوريكات أهمية التعاون والتشبيك بين المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين وفق الأهداف والخطط الاستراتيجية التي تهدف لتأهيل ومساعدة أبناء الوطن في كافة المجالات.
وأشار إلى أهمية استفادة خريجي مؤسسة التدريب المهني من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل، وذلك بتوفير التمويل اللازم لكل خريج من مؤسسة التدريب المهني.
--(بترا)
ه ق/رق
04/10/2023 17:30:07
MENAFN04102023000117011021ID1107189928
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