ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- منحت جائزة نوبل في الكيمياء للعام الحالي لـ 3 باحثين في مجال الجسيمات النانوية، وهم الفرنسي من أصل تونسي منجي الباوندي، والأميركي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف.

وجاء تتويج الباحثين الذين يعملون في الولايات المتحدة بمجال الجسيمات النانوية، جراء "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، وهذه النقاط هي بلورات نانوية شبه موصلة، يتراوح قطرها عادة من 2 إلى 10 نانومتر.

وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضح بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، أن هذه المكونات الصغيرة جدا المعتمدة في تكنولوجيا النانو، تستخدم حاليا في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح "ليد"، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام.

--(بترا)

رصد/ ف ق

04/10/2023 17:27:35