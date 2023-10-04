ثلاثة علماء يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- منحت جائزة نوبل في الكيمياء للعام الحالي لـ 3 باحثين في مجال الجسيمات النانوية، وهم الفرنسي من أصل تونسي منجي الباوندي، والأميركي لويس بروس، والروسي أليكسي إكيموف.
وجاء تتويج الباحثين الذين يعملون في الولايات المتحدة بمجال الجسيمات النانوية، جراء "اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها"، وهذه النقاط هي بلورات نانوية شبه موصلة، يتراوح قطرها عادة من 2 إلى 10 نانومتر.
وبحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، أوضح بيان الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، أن هذه المكونات الصغيرة جدا المعتمدة في تكنولوجيا النانو، تستخدم حاليا في نشر الضوء عبر أجهزة التلفزيون ومصابيح "ليد"، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الأورام.
--(بترا)
رصد/ ف ق
04/10/2023 17:27:35
MENAFN04102023000117011021ID1107189927
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