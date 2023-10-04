شومان تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول(بترا)– مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، الحفل الذي نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، لتكريم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023.

وسلم الدكتور محافظة، ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل الذي حضره، وزراء وأعيان ونواب ومسؤولون، وأعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الباحثين والمهتمين، الجوائز والدروع على الفائزين.

وفاز بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لهذا العام التي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات".

فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".

وفي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف".

وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، فيما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن).

وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كل من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر).

كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، فيما فاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان).

وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر).

وتم خلال الحفل تقديم عرض شعري مستوحى من عنوان جائزة عبد الحميد شومان لهذا العام.

وقالت قسيسية، في كلمة لها خلال الحفل: "نجتمع اليوم لنمزج العلم بالأدب، ونفسح طريقا بهيجا أمام أمنياتنا بأن يكون الغد أكثر جمالا وإشراقا، وأن تكون خطواتنا أكثر رسوخا تجاه مستقبل نستحقه بما نمتلك من معارف وخبرات".

وأضافت قسيسية أنه من خلال الأدب، نستطيع أن نتخيل شكل العالم المستقبلي، وبالعلم سنكون قادرين على بناء ذلك المتخيل، فهما يتكاملان معا لتحقيق تقدم البشرية ورفاهها من خلال تجاوز التحديات التي تعترض طريقها، كما أننا نؤمن بالعلم والمعرفة التي يحققها، كما نؤمن بالأدب وأهمية الخيال الذي يثيره، ونشعر، في مؤسسة عبد الحميد شومان، بالرضا والطمأنينة والسعادة، ونحن ماضون في تأدية رسالتنا بدعم البحث العلمي والإنتاج الأدبي، لتحريك كل ما هو ساكن في عالمنا العربي، والإسهام بإيجاد فرص جديدة للباحثين والأدباء.

وبين رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا في كلمته، أن الجائزة ومنذ انطلاقتها تبوأت مكانة مرموقة في المشهد العلمي العربي، وأسهمت بفاعلية في دعم جهود البحث العلمي، مثلما دعمت وحفزت الباحثين العرب على الاستمرار بالبحث العلمي الذي يهدف لمواكبة التقدم السريع في العلوم التطبيقية والإنسانية.

وبين أنه تنافس في هذه الدورة (505) باحثين من مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث عربية وعالمية، فاز منهم (13) باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، بـ(11) موضوعا، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (6) مصر، (2) لبنان، (1) فلسطين و(1) العراق، وساهم في تقييم البحوث والطلبات (35) باحثاً متخصصاً من جامعات ومؤسسات علمية عربية وعالمية.

وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يمثل فرصة مهمة للباحثين العرب لزيادة فرصهم المهنية ودعم جهودهم في البحث العلمي للتأثير في المجتمع العلمي والمساهمة في رفع سوية البحث العلمي.

من جهتها، قالت عضو الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال الدكتورة شهلا العجيلي، إن الهيئة العلميّة لجائزة أدب الأطفال في المؤسسة، طرحت موضوع (البيئة في مجال الشعر الموجّهة للفئة العمريّة من 9-12 سنة) لهذه الدورة، رغبة منها في استعادة دور فنّ القول الأوّل الذي حمل قضايا الإنسان عبر التاريخ، وقدّم علاقته بالمكان وبالموجودات فيه، وقدّم صورا لغويّة جماليّة ومعرفيّة لكيفيّة التفاعل معه عند جميع الشعوب، وهو الشعر، الذي نجده قد غاب اليوم عن عالم الطفل الثقافيّ المزدحم بأدوات المعرفة لحقبة ما بعد الحداثة.

ونوهت بأن الجائزة استقطبت في هذه الدورة حساسيّات شعريّة جديدة استطاعت ان تقدم خطابا جماليّا ومعرفيّا لا يستهين بذكاء الطفل، وينافس المؤثّرات البصريّة والسمعيّة الكثيرة من حوله، في مرحلة يحتاج فيها إلى سماع صوت لغته، وبناء أفكار حول ذاته، وهويّته، والعالم من حوله، وتصوّر علاقته بهذا العالم ومسؤوليّته تجاهه.

رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل، أشار في كلمته إلى أن المنتدى انطلق كفكرة قبل خمسة أعوام، وتحمست له، وأسسته 23 جائزة، وازداد أثره وتوسعت دائرته، وأصبح يحتضن أكثر من 30 جائزة، من أبرزها جوائز عبد الحميد شومان العضو المؤسس للمنتدى وعضو مجلسه التنفيذي، والداعم له عبر مسيرته.

وقال الدكتور السبيل إن المنتدى ارتأى في دورته الرابعة تكريم مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للجوائز، وفي مقدمتها البنك العربي، المؤسس والداعم لمؤسسة عبد الحميد شومان وجائزتيها للباحثين العرب، وأدب الأطفال، مشيرا إلى أن هذا التعانق والتواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات الثقافية، يجعلنا على ثقة أكبر بمؤسساتنا المالية، وأن هذا الدعم الذي نأمل أن يكبر، هو أحد السبل الناجعة لبناء ثقافة عربية ترتكز على تراث عريق، وتشرع يديها للانطلاق نحو مستقبل أكثر انفتاحا وإشراقا.

وكرم منتدى الجوائز العربية في ختام الحفل العديد من الجهات العربية المساندة للجوائز من خمسة أقطار عربية وهي: البنك العربي- الأردن، والبنك التونسي- تونس، وشركة زين للاتصالات- السودان، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية- الكويت، ومؤسسة منتدى أصيلة- المغرب، فيما تم تكريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية لدعمها المستمر للمنتدى.

--(بترا)

م ت/ ف م/ف ق

04/10/2023 17:11:17