شومان تكرم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول(بترا)– مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رعى وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، الحفل الذي نظمته مؤسسة عبد الحميد شومان، لتكريم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023.
وسلم الدكتور محافظة، ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري، والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل الذي حضره، وزراء وأعيان ونواب ومسؤولون، وأعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الباحثين والمهتمين، الجوائز والدروع على الفائزين.
وفاز بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لهذا العام التي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات".
فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".
وفي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف".
وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، فيما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن).
وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كل من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر).
كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، فيما فاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان).
وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر).
وتم خلال الحفل تقديم عرض شعري مستوحى من عنوان جائزة عبد الحميد شومان لهذا العام.
وقالت قسيسية، في كلمة لها خلال الحفل: "نجتمع اليوم لنمزج العلم بالأدب، ونفسح طريقا بهيجا أمام أمنياتنا بأن يكون الغد أكثر جمالا وإشراقا، وأن تكون خطواتنا أكثر رسوخا تجاه مستقبل نستحقه بما نمتلك من معارف وخبرات".
وأضافت قسيسية أنه من خلال الأدب، نستطيع أن نتخيل شكل العالم المستقبلي، وبالعلم سنكون قادرين على بناء ذلك المتخيل، فهما يتكاملان معا لتحقيق تقدم البشرية ورفاهها من خلال تجاوز التحديات التي تعترض طريقها، كما أننا نؤمن بالعلم والمعرفة التي يحققها، كما نؤمن بالأدب وأهمية الخيال الذي يثيره، ونشعر، في مؤسسة عبد الحميد شومان، بالرضا والطمأنينة والسعادة، ونحن ماضون في تأدية رسالتنا بدعم البحث العلمي والإنتاج الأدبي، لتحريك كل ما هو ساكن في عالمنا العربي، والإسهام بإيجاد فرص جديدة للباحثين والأدباء.
وبين رئيس الهيئة العلمية لجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الدكتور لبيب الخضرا في كلمته، أن الجائزة ومنذ انطلاقتها تبوأت مكانة مرموقة في المشهد العلمي العربي، وأسهمت بفاعلية في دعم جهود البحث العلمي، مثلما دعمت وحفزت الباحثين العرب على الاستمرار بالبحث العلمي الذي يهدف لمواكبة التقدم السريع في العلوم التطبيقية والإنسانية.
وبين أنه تنافس في هذه الدورة (505) باحثين من مؤسسات وجامعات ومراكز أبحاث عربية وعالمية، فاز منهم (13) باحثا وباحثة من مختلف الجنسيات العربية، بـ(11) موضوعا، فيما توزعت الجائزة على الفائزين حسب الجنسيات الآتية: (3) الأردن، (6) مصر، (2) لبنان، (1) فلسطين و(1) العراق، وساهم في تقييم البحوث والطلبات (35) باحثاً متخصصاً من جامعات ومؤسسات علمية عربية وعالمية.
وأكد أن الفوز بهذه الجائزة يمثل فرصة مهمة للباحثين العرب لزيادة فرصهم المهنية ودعم جهودهم في البحث العلمي للتأثير في المجتمع العلمي والمساهمة في رفع سوية البحث العلمي.
من جهتها، قالت عضو الهيئة العلمية لجائزة أدب الأطفال الدكتورة شهلا العجيلي، إن الهيئة العلميّة لجائزة أدب الأطفال في المؤسسة، طرحت موضوع (البيئة في مجال الشعر الموجّهة للفئة العمريّة من 9-12 سنة) لهذه الدورة، رغبة منها في استعادة دور فنّ القول الأوّل الذي حمل قضايا الإنسان عبر التاريخ، وقدّم علاقته بالمكان وبالموجودات فيه، وقدّم صورا لغويّة جماليّة ومعرفيّة لكيفيّة التفاعل معه عند جميع الشعوب، وهو الشعر، الذي نجده قد غاب اليوم عن عالم الطفل الثقافيّ المزدحم بأدوات المعرفة لحقبة ما بعد الحداثة.
ونوهت بأن الجائزة استقطبت في هذه الدورة حساسيّات شعريّة جديدة استطاعت ان تقدم خطابا جماليّا ومعرفيّا لا يستهين بذكاء الطفل، وينافس المؤثّرات البصريّة والسمعيّة الكثيرة من حوله، في مرحلة يحتاج فيها إلى سماع صوت لغته، وبناء أفكار حول ذاته، وهويّته، والعالم من حوله، وتصوّر علاقته بهذا العالم ومسؤوليّته تجاهه.
رئيس منتدى الجوائز العربية وأمين عام جائزة الملك فيصل الدكتور عبد العزيز السبيل، أشار في كلمته إلى أن المنتدى انطلق كفكرة قبل خمسة أعوام، وتحمست له، وأسسته 23 جائزة، وازداد أثره وتوسعت دائرته، وأصبح يحتضن أكثر من 30 جائزة، من أبرزها جوائز عبد الحميد شومان العضو المؤسس للمنتدى وعضو مجلسه التنفيذي، والداعم له عبر مسيرته.
وقال الدكتور السبيل إن المنتدى ارتأى في دورته الرابعة تكريم مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للجوائز، وفي مقدمتها البنك العربي، المؤسس والداعم لمؤسسة عبد الحميد شومان وجائزتيها للباحثين العرب، وأدب الأطفال، مشيرا إلى أن هذا التعانق والتواصل بين القطاع الخاص والمؤسسات الثقافية، يجعلنا على ثقة أكبر بمؤسساتنا المالية، وأن هذا الدعم الذي نأمل أن يكبر، هو أحد السبل الناجعة لبناء ثقافة عربية ترتكز على تراث عريق، وتشرع يديها للانطلاق نحو مستقبل أكثر انفتاحا وإشراقا.
وكرم منتدى الجوائز العربية في ختام الحفل العديد من الجهات العربية المساندة للجوائز من خمسة أقطار عربية وهي: البنك العربي- الأردن، والبنك التونسي- تونس، وشركة زين للاتصالات- السودان، وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية- الكويت، ومؤسسة منتدى أصيلة- المغرب، فيما تم تكريم الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية لدعمها المستمر للمنتدى.
--(بترا)
م ت/ ف م/ف ق
04/10/2023 17:11:17
MENAFN04102023000117011021ID1107189926
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