أمين عمان يشارك في المنتدى الثالث لرؤساء البلديات في جنيف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة تسعى لإنشاء مركز تحكم متكامل وشامل لإدارة عملياتها الرئيسية وللأزمات والمخاطر في عمان وربطه مع جميع غرف عمليات ومراكز التحكم الثانوية في المدينة التابعة للأمانة، والشركاء من المؤسسات الوطنية المعنية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى الثالث لرؤساء البلديات المنعقد في جنيف، بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان.
وأضاف الشواربة أن الأمانة حددت مشاريع سيجري تضمينها خارطة الطريق والتي تركز على تخفيف التحديات المرورية في عمان، وبناء منصة بيانات للمدينة الذكية لإدارة أنظمة البنية التحتية للمدينة، مشيرا إلى أن الأمانة هي أول مؤسسة وطنية تقدم خدماتها إلكترونيا من خلال أتمتة 134 خدمة إلكترونية، وبنسبة 100 بالمئة، ما خفض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا.
وأكد التزام أمانة عمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من نجاحات تسهم في تحسين حياة المواطنين على المستويات كافة.
وأشار إلى أن مدينة عمان موطن لما يزيد على 4.5 مليون نسمة، أي ما يشكل أكثر من 42 بالمئة من إجمالي السكان وتواجه تحديات حضرية من نقص للموارد الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد نتيجة للهجرات وموجات لجوء متكررة تسببت بالضغط على البنى التحتية للمدينة، وارتفاع كلف الخدمات البلدية، وتبعات آثار التغير المناخي، ما يستلزم بذل الجهود لمواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة ومستدامة.
وأضاف أن أمانة عمان حرصت على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وطورت وأعدت مجموعة من الخطط لمواجهة التحديات وتحسين جودة ونوعية الحياة أهمها استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء وخارطة طريق عمان مدينة ذكية.
وعرض الشواربة للخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية والأهداف الوطنية والتنمية المستدامة العالمية واحتياجات المواطنين مدخلات بناء للخطة إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن تنفيذ بعض محاور استراتيجية الأمانة يتطلب إصدار وتحديث بعض التشريعات، حيث تم إقرار قانون خاص للأمانة عام 2021 في حين كانت الأمانة سابقا مشمولة ضمن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، كما تم إصدار قانون رخص المهن عام 2022، لافتا إلى أن العمل جار على مراجعة نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.
وفي مجال أنظمة إدارة النفايات الحضرية، قال الشواربة إن الأمانة نفذت عدة مشاريع تتعلق بإدارة النفايات الصلبة ابتداء من التقليل وفرز النفايات من المصدر ومرورا بتحسين كفاءة جمع ونقل النفايات وانتهاء بمعالجتها واستخراج غاز الميثان وتحويله إلى طاقة كهربائية، ومن أهمها مشروع الاقتصاد الدائري ضمن مشروع الفرز من المصدر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إذ تم جمع 900 طن في المناطق التجريبية لهذا المشروع.
وأكد الشواربة أن عمان تتطلع للوصول إلى أفضل التصنيفات عالميا وفق مؤشرات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن عمان أول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول بهدف رصد التقدم وقياس وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للأردن والعالم العربي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2022.
ولفت إلى أن من أهم المشاريع التي نفذتها أمانة عمان بتمويل من الـAFD للمرحلة الأولى، والبنك الدولي للمرحلة الثانية هو مشروع حافلات سريعة التردد BRT وهو أول نظام نقل عام مرن ويشكل مثالاً حياً للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية.
وأشار إلى أن العمل جار لدراسة مخطط التجديد الحضري حول مسار المشروع لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري.
وكشف الشواربة عن أبرز 10 مشاريع ستشكل حلاً للتحديات التي تواجه الأمانة وهي: خدمات تغذية النقل السريع بالحافلات الموسعة حسب المنطقة، وإدارة الرصيف، والمشي وركوب الدراجات، والتوسع في خدمات مشاركة الرحلات، وإنارة الشوارع الذكية، وكهربة النقل، وإدارة أصول الطرق الذكية، ونظام الإنذار المبكر بالفيضانات (FEWS)، ونظام التحكم المروري الذكي، ومنصة مراقبة حركة المرور.
--(بترا)
ع ع/م ف/رق
04/10/2023 17:06:15
MENAFN04102023000117011021ID1107189925
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