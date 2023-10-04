أمين عمان يشارك في المنتدى الثالث لرؤساء البلديات في جنيف

MENAFN - Jordan News Agency)

‏ عمان 4 تشرين الأول (بترا)- قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة تسعى لإنشاء مركز تحكم متكامل وشامل لإدارة عملياتها الرئيسية وللأزمات والمخاطر في عمان وربطه مع جميع غرف عمليات ومراكز التحكم الثانوية في المدينة التابعة للأمانة، والشركاء من المؤسسات الوطنية المعنية.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى الثالث لرؤساء البلديات المنعقد في جنيف، بحضور محافظ العاصمة ياسر العدوان.

وأضاف الشواربة أن الأمانة حددت مشاريع سيجري تضمينها خارطة الطريق والتي تركز على تخفيف التحديات المرورية في عمان، وبناء منصة بيانات للمدينة الذكية لإدارة أنظمة البنية التحتية للمدينة، مشيرا إلى أن الأمانة هي أول مؤسسة وطنية تقدم خدماتها إلكترونيا من خلال أتمتة 134 خدمة إلكترونية، وبنسبة 100 بالمئة، ما خفض عدد المراجعات من 18 مليون مراجعة سنوياً إلى 270 ألفا.

وأكد التزام أمانة عمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من نجاحات تسهم في تحسين حياة المواطنين على المستويات كافة.

وأشار إلى أن مدينة عمان موطن لما يزيد على 4.5 مليون نسمة، أي ما يشكل أكثر من 42 بالمئة من إجمالي السكان وتواجه تحديات حضرية من نقص للموارد الطبيعية، والنمو السكاني المتزايد نتيجة للهجرات وموجات لجوء متكررة تسببت بالضغط على البنى التحتية للمدينة، وارتفاع كلف الخدمات البلدية، وتبعات آثار التغير المناخي، ما يستلزم بذل الجهود لمواكبة النمو المتسارع بخطط وبرامج تعزز من جودة الحياة لبناء مدن منعة ومستدامة.

وأضاف أن أمانة عمان حرصت على المساهمة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وطورت وأعدت مجموعة من الخطط لمواجهة التحديات وتحسين جودة ونوعية الحياة أهمها استراتيجية منعة عمان، وخطة عمان للتغير المناخي، وخطة عمان مدينة خضراء وخارطة طريق عمان مدينة ذكية.

وعرض الشواربة للخطة الاستراتيجية للأمانة 2022-2026 التي شكلت التوجيهات الملكية والأهداف الوطنية والتنمية المستدامة العالمية واحتياجات المواطنين مدخلات بناء للخطة إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن تنفيذ بعض محاور استراتيجية الأمانة يتطلب إصدار وتحديث بعض التشريعات، حيث تم إقرار قانون خاص للأمانة عام 2021 في حين كانت الأمانة سابقا مشمولة ضمن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لعام 1966، كما تم إصدار قانون رخص المهن عام 2022، لافتا إلى أن العمل جار على مراجعة نظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلاءم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.

وفي مجال أنظمة إدارة النفايات الحضرية، قال الشواربة إن الأمانة نفذت عدة مشاريع تتعلق بإدارة النفايات الصلبة ابتداء من التقليل وفرز النفايات من المصدر ومرورا بتحسين كفاءة جمع ونقل النفايات وانتهاء بمعالجتها واستخراج غاز الميثان وتحويله إلى طاقة كهربائية، ومن أهمها مشروع الاقتصاد الدائري ضمن مشروع الفرز من المصدر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إذ تم جمع 900 طن في المناطق التجريبية لهذا المشروع.

وأكد الشواربة أن عمان تتطلع للوصول إلى أفضل التصنيفات عالميا وفق مؤشرات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن عمان أول مدينة عربية تطلق تقرير المراجعة الطوعي المحلي الأول بهدف رصد التقدم وقياس وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالتزامن مع إطلاق تقرير المراجعة الطوعي الثاني للأردن والعالم العربي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى عام 2022.

ولفت إلى أن من أهم المشاريع التي نفذتها أمانة عمان بتمويل من الـAFD للمرحلة الأولى، والبنك الدولي للمرحلة الثانية هو مشروع حافلات سريعة التردد BRT وهو أول نظام نقل عام مرن ويشكل مثالاً حياً للتكامل بين مجالات الطاقة والنقل المستدام والتخطيط الحضري والحلول الذكية.

وأشار إلى أن العمل جار لدراسة مخطط التجديد الحضري حول مسار المشروع لتطوير بنية تحتية خضراء متكاملة داعمة لبرامج الاستثمار والتطوير في مجال التنقل والتخطيط الحضري.

وكشف الشواربة عن أبرز 10 مشاريع ستشكل حلاً للتحديات التي تواجه الأمانة وهي: خدمات تغذية النقل السريع بالحافلات الموسعة حسب المنطقة، وإدارة الرصيف، والمشي وركوب الدراجات، والتوسع في خدمات مشاركة الرحلات، وإنارة الشوارع الذكية، وكهربة النقل، وإدارة أصول الطرق الذكية، ونظام الإنذار المبكر بالفيضانات (FEWS)، ونظام التحكم المروري الذكي، ومنصة مراقبة حركة المرور.

--(بترا)

ع ع/م ف/رق

04/10/2023 17:06:15