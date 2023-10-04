الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، يوما طبيا مجانياً في منطقة الذروة في وادي موسى/ البادية الجنوبية، وذلك في إطار برنامج الصندوق لدعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر في المناطق الواقعة في أعماق الصحراء.

ويأتي اليوم الطبي، استمرارا لبرنامج الرعاية الطبية، الذي يتبناه الصندوق بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من تجمعات البدو الرحل وأبناء البادية، وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الصندوق يسعى إلى خدمة أبناء البادية الأردنية بمختلف الوسائل والطرق، مشيرا إلى أن برنامج دعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر، يشكل جزءا من التزامات الصندوق ومسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع المحلي في جميع مناطق البادية الأردنية.

ونوه الفايز، إلى أن بُعد التجمعات السكنية للبدو الرحل عن المراكز الطبية والمستشفيات، وصعوبة التضاريس والطبيعة الجغرافية الوعرة التي تشكل عائقا أمام قاطني بيوت الشعر، دفع الصندوق لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى البدو الرحل في مناطق سكناهم، وتقديم الخدمات الممكنة لهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.

وبين أن اليوم الطبي يجسد مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات الوطن، وذلك من خلال تواجد البدو الرحل في منطقة جغرافية محددة، ليتسنى للفريق الطبي، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.

وجدد الفايز التأكيد على استمرار الصندوق في التواصل مع أبناء البادية وتلمس احتياجات ومطالبهم، لا سيما على الصعيدين التنموي والخدمي.

وثمن أبناء البادية، هذه المبادرة الوطنية التي يقوم عليها الصندوق وضرورة تكرارها في المستقبل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق وجمعية الإغاثة الإسلامية في إقامة وتنفيذ هذا اليوم الطبي، مما مكنهم من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

--(بترا)

ف م/رق

04/10/2023 17:13:13