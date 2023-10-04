الصندوق الهاشمي لتنمية البادية ينظم يوما طبيا في وادي موسى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- نظم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، يوما طبيا مجانياً في منطقة الذروة في وادي موسى/ البادية الجنوبية، وذلك في إطار برنامج الصندوق لدعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر في المناطق الواقعة في أعماق الصحراء.
ويأتي اليوم الطبي، استمرارا لبرنامج الرعاية الطبية، الذي يتبناه الصندوق بالتعاون مع جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من تجمعات البدو الرحل وأبناء البادية، وتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة لهم.
وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن الصندوق يسعى إلى خدمة أبناء البادية الأردنية بمختلف الوسائل والطرق، مشيرا إلى أن برنامج دعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر، يشكل جزءا من التزامات الصندوق ومسؤوليته الوطنية تجاه المجتمع المحلي في جميع مناطق البادية الأردنية.
ونوه الفايز، إلى أن بُعد التجمعات السكنية للبدو الرحل عن المراكز الطبية والمستشفيات، وصعوبة التضاريس والطبيعة الجغرافية الوعرة التي تشكل عائقا أمام قاطني بيوت الشعر، دفع الصندوق لاتخاذ الخطوات اللازمة للوصول إلى البدو الرحل في مناطق سكناهم، وتقديم الخدمات الممكنة لهم، وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم.
وبين أن اليوم الطبي يجسد مبدأ التشاركية بين مختلف مؤسسات الوطن، وذلك من خلال تواجد البدو الرحل في منطقة جغرافية محددة، ليتسنى للفريق الطبي، تقديم الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة لهم.
وجدد الفايز التأكيد على استمرار الصندوق في التواصل مع أبناء البادية وتلمس احتياجات ومطالبهم، لا سيما على الصعيدين التنموي والخدمي.
وثمن أبناء البادية، هذه المبادرة الوطنية التي يقوم عليها الصندوق وضرورة تكرارها في المستقبل، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق وجمعية الإغاثة الإسلامية في إقامة وتنفيذ هذا اليوم الطبي، مما مكنهم من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها.
--(بترا)
ف م/رق
04/10/2023 17:13:13
MENAFN04102023000117011021ID1107189924
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