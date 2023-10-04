المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو يحرز برونزيتين في البطولة العربية

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ظفر لاعب المنتخب الوطني العسكري للتايكواندو، أحمد الشبول، بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلو غرام في البطولة العربية التاسعة للتايكواندو، والمقامة في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. كما أحرز اللاعب معتز شحدة، المركز الثالث بالميدالية البرونزية تحت 87 كيلو غرام. وتستكمل غدا الخميس مشاركة لاعبي المنتخب من خلال اللاعب خير الله محمد في وزن تحت 54 كيلو غرام، ونجيب يوسف نجيب في وزن تحت 53 كيلو غرام. --(بترا) ض ع/رق 04/10/2023 16:59:06

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