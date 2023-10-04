روسيا : استمرار الخفض الطوعي لصادرات النفط
التاريخ
10/4/2023 2:36:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 4 تشرين الأول (بترا)- أكدت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي، وسيتم مراجعته الشهر المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي: "قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض، إضافة إلى تخفيض طوعي أعلنت عنه روسيا في نيسان الماضي، والذي يمتد حتى نهاية العام المقبل".
--(بترا)
س ح/ف م/رق
04/10/2023 16:38:52
MENAFN04102023000117011021ID1107189922
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.