Wednesday, 04 October 2023 10:54 GMT

روسيا : استمرار الخفض الطوعي لصادرات النفط

10/4/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 4 تشرين الأول (بترا)- أكدت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي، وسيتم مراجعته الشهر المقبل.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، خلال مؤتمر صحفي: "قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض، إضافة إلى تخفيض طوعي أعلنت عنه روسيا في نيسان الماضي، والذي يمتد حتى نهاية العام المقبل".
--(بترا)
س ح/ف م/رق
04/10/2023 16:38:52

MENAFN04102023000117011021ID1107189922

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