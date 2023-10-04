الاقتصاد الرقمي ومؤسسة ليدرز توقعان اتفاقية لدعم الشركات الناشئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومؤسسة ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، اتفاقية إطلاق مشروع جديد لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في الأردن.

ووقع الاتفاقية، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ومدير عام مؤسسة ليدرز الدولية في الأردن حمزة الشمايلة، بحضور مندوبي البنك الدولي والسفارة البريطانية.

وبحسب بيان للوزارة، يندرج المشروع ضمن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف في الأردن"، الهادف إلى تحسين فرص الدخل المتأتي من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، بدعم من البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وتعد الاتفاقية الأولى في التعاون مع وسيط يسعى لدعم ومساعدة 40 شركة أردنية ناشئة في مجال التكنولوجيا، عن طريق تحصيل فرص للاستثمار والتوسع من خلال خدمات التشبيك ووساطة الأعمال مع الأسواق الأوروبية والأميركية والسعودية، وذلك لتأمين استثمارات مناسبة مع عملاء وشركاء محتملين.

وأكد الهناندة، أهمية ريادة الأعمال في الأردن ودعم بيئة الريادة والرياديين وأصحاب الشركات الناشئة من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات التي تشرف عليها الوزارة، انسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم الشركات الناشئة من خلال تشبيكها مع المستثمرين وصناديق الاستثمار والمهتمين في الاستثمار سواء محلياً أو عربياً أو دولياً، وضمان توسع هذه الشركات وحصولها على التمويل المناسب لتطورها.

من جهته، أوضح الشمايلة، أن الشركات الناشئة غالباً ما تواجه تحديات بسبب الموارد المحدودة وإمكانية الحصول على التوجيه المناسب.

وقال: "نحن نعمل للانطلاق في هذه الرحلة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تمكين رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة وفتح الأبواب أمام الأسواق الدولية، وملتزمون بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ونمو الاقتصاد في الأردن".

--(بترا)

غ ح/ف م/رق

04/10/2023 16:23:49