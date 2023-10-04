البلقاء التطبيقية تعلن عن توفر مقاعد على البرنامج الموازي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 4 تشرين الأول (بترا)- أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية، عن توفر مقاعد شاغرة على البرنامج الموازي لمرحلة البكالوريوس في العديد من التخصصات.

وقالت الجامعة في بيان، اليوم الأربعاء، إنه تم تفعيل طلبات الالتحاق على البرنامج الموازي، داعية الطلبة الراغبين بتقديم طلبات الالتحاق على هذه التخصصات، إلى الدخول على موقع الجامعة الإلكتروني/بوابة القبولات/بوابة قبولات البكالوريوس، لتقديم طلب الالتحاق، وذلك لغاية مساء يوم غد الخميس من خلال الرابط:

م/رق

04/10/2023 16:14:12