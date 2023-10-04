مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يستطلع آراء متلقي الخدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- التقى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، مع متلقي خدمة المؤسسة (مديرية الغذاء، ووحدة التصنيف الأولي، ومختبر الغذاء)، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والوقوف على احتياجاتهم لدراستها والنظر فيها.

وعرض مهيدات لجملة من القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة، وبما يكفل تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه، وإنجاز المعاملات بأعلى معايير الكفاءة والجودة.

وركز اللقاء الذي عقد بحضور المديرين والموظفين المعنيين، على التفاعل مع ملاحظات متلقي الخدمة، استمرارا لنهج عمل المؤسسة في التواصل الفعال مع متلقي الخدمة، واستكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها المؤسسة معهم في مختلف مديريات المؤسسة، بإشراف مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي/ قسم التخطيط والجودة.

--(بترا)

ع د/ ف م/رق

04/10/2023 16:10:23