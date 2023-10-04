مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يستطلع آراء متلقي الخدمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- التقى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، مع متلقي خدمة المؤسسة (مديرية الغذاء، ووحدة التصنيف الأولي، ومختبر الغذاء)، لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والوقوف على احتياجاتهم لدراستها والنظر فيها.
وعرض مهيدات لجملة من القرارات والتوصيات التي تسهم في تطوير وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، وتبسيط الإجراءات أمام متلقي الخدمة، وبما يكفل تقديم الخدمة المطلوبة على أكمل وجه، وإنجاز المعاملات بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
وركز اللقاء الذي عقد بحضور المديرين والموظفين المعنيين، على التفاعل مع ملاحظات متلقي الخدمة، استمرارا لنهج عمل المؤسسة في التواصل الفعال مع متلقي الخدمة، واستكمالا لسلسلة لقاءات عقدتها المؤسسة معهم في مختلف مديريات المؤسسة، بإشراف مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي/ قسم التخطيط والجودة.
--(بترا)
ع د/ ف م/رق
04/10/2023 16:10:23
MENAFN04102023000117011021ID1107189919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.