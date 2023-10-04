الأمانة تستقبل 2434 شكوى وملاحظة خلال أيلول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور التابعة لمديرية الخدمات الإدارية في أمانة عمان، أن 2434 شكوى وملاحظة وردت لمديريات المناطق خلال أيلول الماضي.
وبحسب التقرير، وردت الملاحظات من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد (102 أو 117180).
وقال مدير دائرة خدمة الجمهور في الأمانة، سليمان البسطامي، إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات بلغت 91 بالمئة، وحسب الموعد المحدد، فيما توزعت غالبية الشكاوى والملاحظات بين تراكم للنفايات، وأبنية ومنشآت مخالفة.
--(بترا)
ع ع/رق
04/10/2023 16:03:04
MENAFN04102023000117011021ID1107189918
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