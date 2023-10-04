الأمانة تستقبل 2434 شكوى وملاحظة خلال أيلول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أظهر تقرير دائرة خدمة الجمهور التابعة لمديرية الخدمات الإدارية في أمانة عمان، أن 2434 شكوى وملاحظة وردت لمديريات المناطق خلال أيلول الماضي.

وبحسب التقرير، وردت الملاحظات من خلال الموقع الإلكتروني للأمانة، وتطبيق الأجهزة الذكية، ومركز الاتصال الموحد (102 أو 117180).

وقال مدير دائرة خدمة الجمهور في الأمانة، سليمان البسطامي، إن نسبة إغلاق هذه الشكاوى والملاحظات بلغت 91 بالمئة، وحسب الموعد المحدد، فيما توزعت غالبية الشكاوى والملاحظات بين تراكم للنفايات، وأبنية ومنشآت مخالفة.

--(بترا)





ع ع/رق

04/10/2023 16:03:04