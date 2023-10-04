سلسلة لقاءات لتقييم نتائج مؤشر النزاهة الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 4 تشرين الأول (بترا)- بدأت هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات مع ممثلي مئة جهة رسمية حول نتائج مؤشر النزاهة الوطني.

وقال أمين عام الهيئة عاصم الطراونة، في اللقاء الأول الذي شهده حوالي مئة مشارك يمثلون وزارات الدولة ومؤسسة مركز الـ حياة /راصد، ومركز رشيد، إنَّ هذه اللقاءات تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025 وتنفيذًا لمحور تعزيز النزاهة الذي أطلق كنتيجة له مؤشر النزاهة الوطني 2022 ، والذي يعتبر فكرة فريدة من نوعها بين سلطات مكافحة الفساد في المنطقة، لاسيما وأن به تتجسد شراكة حقيقية بين الهيئة كسلطة إنفاذ للقانون وسلطة تأخذ على عاتقها ترسيخ معايير النزاهة الوطنية لدى كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

و أضاف أنه وإيمانا من الهيئة بأن مسيرة الإصلاح التي ينادي بها جلالة الملك عبد الله الثاني هي مسيرة عمل تكاملي بين الجهات الرقابية وكافة مؤسسات الدولة، فقد تبنّت الهيئة مبادئ الشفافية والتشاركية والانفتاح على كافة مؤسسات الإدارة العامة، ومنها هذا اللقاء.

وبين أنَّ الهدف هو استعراض النتائج الخاصة بفئة الوزارات وأهم التوصيات الخاصة بها، إضافةً إلى أخذ الملاحظات والإجابة على أي استفسارات بخصوص النتائج التي تخص الوزارات، حتى نتمكن جميعاً من تطبيق معايير النزاهة الوطنية اللازمة للخروج بالنتائج المرجوة من مشروع مؤشر النزاهة الوطني.

وقال مدير مديرية النزاهة في الهيئة، إنه تمّ في اللقاء عرض النتائج المتعلقة بمؤشر النزاهة الوطني فيما يخص الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك عرض المتوسط لكل معيار والمعايير الفرعية الأضعف أو الأبرز، وأهم التوصيات الرئيسية الواجب اتباعها، وكذلك أهمية الامتثال لمعايير النزاهة الوطنية ومعاييرها الفرعية ومؤشرات قياسها .

وقال مدير مركز الحياة راصد، إن اللقاءات التي ستغطي القطاعات المختارة، هي للتأكيد على أهمية التعاون الإيجابي مع الهيئة في تنفيذ والالتزام بمؤشر النزاهة الوطني من خلال تعزيز الوعي بمعايير النزاهة الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار المضي قدمًا لرفع قدرات الموظفين والعاملين في المؤسسات لتصبح معايير النزاهة نهجًا راسخًا .

يُذكر أن لقاءات خمسة أُخرى ستتم بهذا الخصوص مع 52 ممثلًا لـ 13 بلدية و 13 ممثلًا لمؤسسات الدولة العامة المستقلة و40 ممثلًا لعشر جامعات رسمية و 32 ممثلًا لـ 8 مستشفيات حكومية و 63 ممثلًا لمؤسسات عامة.

--(بترا)

ب ص/ ف م/ف ق

04/10/2023 16:01:25

