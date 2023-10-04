التعليم العالي يعلن نتائج المرشحين للاستفادة من الدورة الثانية للمنح الخارجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024)، ضمن دورة الترشيح الثانية.

وبحسب بيان للوزارة، يمكن الإطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات: ( كما سيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي تم تخزينها عند تقديم الطلبات.

وأشارت إلى أنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط، لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها من خلال برمجية إلكترونية أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

ودعت الوزارة الطلبة غير المرشحين للاستفادة من هذه المنح، الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب، وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات: ().

--(بترا)

أ ر/م ف/رق

04/10/2023 15:35:47