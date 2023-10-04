بدء مؤتمر واقع مكتبات الأطفال في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمكتبيين الأردنيين بعنوان "واقع مكتبات الأطفال في الأردن والتحديات التي تواجهها".

وينظم المؤتمر الذي رعى انطلاق فعالياته مندوبا عن أمين عمان، المدير التنفيذي للشؤون الثقافية في الأمانة المهندس بسام العبداللات، جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، ودائرة المكتبات العامة في أمانة عمان.

وقال رئيس جمعية المكتبات الدكتور نجيب الشربجي، إن الاستثمار في الأطفال هو الاستثمار الأمثل، وهو ما تسعى إليه الجمعية بالشراكة مع أمانة عمان لنشر حب القراءة والمطالعة عند الأطفال.

من جانبه، قال مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الدكتور ثامر الشوبكي، إن الأمانة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الثقافية التي يندرج تحت مظلتها المكتبات العامة بوصفها نافذة لنشر العلم والتشجيع على القراءة والمطالعة من 34 مكتبة في أنحاء العاصمة.

ويتضمن المؤتمر الذي يشارك به متخصصون من عُمان وفلسطين، ندوات وأوراق علمية، تناقش مشكلات وتحديات التأليف والنشر في أدب الأطفال، ودور مكتبات الأطفال التوعوي والتنموي، وواقع مكتبات الأطفال في الأردن.

كما يبحث أهمية حوسبة مكتبات الأطفال وتحويلها إلى مراكز مصادر للتعلم ، ودور المكتبات في تنمية وعي الأطفال المعرفي مع عرض نماذج وتجارب رائدة من مكتبات الأطفال في الأردن.

--(بترا)





ع ع/ف ق

04/10/2023 15:30:47