بدء مؤتمر واقع مكتبات الأطفال في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثاني والعشرين للمكتبيين الأردنيين بعنوان "واقع مكتبات الأطفال في الأردن والتحديات التي تواجهها".
وينظم المؤتمر الذي رعى انطلاق فعالياته مندوبا عن أمين عمان، المدير التنفيذي للشؤون الثقافية في الأمانة المهندس بسام العبداللات، جمعية المكتبات والمعلومات الأردنية، ودائرة المكتبات العامة في أمانة عمان.
وقال رئيس جمعية المكتبات الدكتور نجيب الشربجي، إن الاستثمار في الأطفال هو الاستثمار الأمثل، وهو ما تسعى إليه الجمعية بالشراكة مع أمانة عمان لنشر حب القراءة والمطالعة عند الأطفال.
من جانبه، قال مدير دائرة المكتبات العامة في أمانة عمان الدكتور ثامر الشوبكي، إن الأمانة تولي اهتماما كبيرا بالمنظومة الثقافية التي يندرج تحت مظلتها المكتبات العامة بوصفها نافذة لنشر العلم والتشجيع على القراءة والمطالعة من 34 مكتبة في أنحاء العاصمة.
ويتضمن المؤتمر الذي يشارك به متخصصون من عُمان وفلسطين، ندوات وأوراق علمية، تناقش مشكلات وتحديات التأليف والنشر في أدب الأطفال، ودور مكتبات الأطفال التوعوي والتنموي، وواقع مكتبات الأطفال في الأردن.
كما يبحث أهمية حوسبة مكتبات الأطفال وتحويلها إلى مراكز مصادر للتعلم ، ودور المكتبات في تنمية وعي الأطفال المعرفي مع عرض نماذج وتجارب رائدة من مكتبات الأطفال في الأردن.
--(بترا)
ع ع/ف ق
04/10/2023 15:30:47
MENAFN04102023000117011021ID1107189915
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