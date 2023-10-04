المياه: ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل الكريدور

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، 3 اعتداءات كبيرة على خط ناقل تجميع آبار الكريدور، المزود لخزان المياه الرئيسي، ومنه إلى محافظات الشمال الأربع، وبطريقة غير مشروعة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لتعبئة صهاريج مخالفة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، فإنه جرى ضبط الاعتداءات المتمثلة بتركيب عدة فتحات على الخط الناقل، وتم فصلها وإعادة تصويب الوضع، وعمل المضبوطات وتحويلها للجهات المعنية.

--(بترا)

ي ع/ف م/رق

04/10/2023 15:39:23