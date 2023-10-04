المياه: ضبط اعتداءات جديدة على خط ناقل الكريدور
التاريخ
10/4/2023 2:36:48 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، 3 اعتداءات كبيرة على خط ناقل تجميع آبار الكريدور، المزود لخزان المياه الرئيسي، ومنه إلى محافظات الشمال الأربع، وبطريقة غير مشروعة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لتعبئة صهاريج مخالفة.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، فإنه جرى ضبط الاعتداءات المتمثلة بتركيب عدة فتحات على الخط الناقل، وتم فصلها وإعادة تصويب الوضع، وعمل المضبوطات وتحويلها للجهات المعنية.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
04/10/2023 15:39:23
MENAFN04102023000117011021ID1107189914
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