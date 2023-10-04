الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- وقعت هيئة تنشيط السياحة، مع شركة "توب أوف ترافل" الفرنسية، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن، تهدف إلى زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.
وجاءت الاتفاقية، وفق بيان للهيئة، ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي "توب ريزا" المنعقد في باريس، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، والرئيس التنفيذي لشركة "توب اوف ترافل"، والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للسياحة والسفر فادي أبو عريش، والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.
وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، إن الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيجري تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة.
من جانبه، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن، متوقعا أن تشهد السياحة الفرنسية للأردن زيادة مميزة خلال العام المقبل.
وتستمر مشاركة الهيئة ضمن الجناح الأردني في فعاليات معرض "توب ريزا" خلال الفترة من 3 إلى 5 تشرين الأول الحالي، حيث يجري على هامش المعرض عقد لقاءات مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية وشركات الطيران المنتظمة والطيران العارض بشكل مستمر، لبحث تنشيط السياحة الأوروبية وخاصة الفرنسية إلى الأردن.
--(بترا)
ح خ/م ف/رق
04/10/2023 15:03:05
MENAFN04102023000117011021ID1107189912
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