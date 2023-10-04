الأردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض لزيادة أعداد السياح الفرنسيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- وقعت هيئة تنشيط السياحة، مع شركة "توب أوف ترافل" الفرنسية، اليوم الأربعاء، اتفاقية دعم للطيران العارض إلى الأردن، تهدف إلى زيادة أعداد السياح الفرنسيين للمملكة.

وجاءت الاتفاقية، وفق بيان للهيئة، ضمن المشاركة في معرض السياحة العالمي "توب ريزا" المنعقد في باريس، بحضور مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، والرئيس التنفيذي لشركة "توب اوف ترافل"، والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للسياحة والسفر فادي أبو عريش، والمستشار في وزارة السياحة والآثار هشام العبادي.

وقال وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، إن الاتفاقية ستنعكس إيجاباً على أرقام السياح الفرنسيين الذين سيزورون الأردن، مشيرا إلى أنه سيجري تسيير رحلات طيران عارض من أكثر من 20 مقاطعة فرنسية إلى عمّان والعقبة.

من جانبه، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، أن الهيئة تحرص على دعم رحلات الطيران العارض ضمن برامج حوافز تشجيعية وتسهيلات تسهم في تعزيز جذب السائح من فرنسا إلى الأردن، متوقعا أن تشهد السياحة الفرنسية للأردن زيادة مميزة خلال العام المقبل.

وتستمر مشاركة الهيئة ضمن الجناح الأردني في فعاليات معرض "توب ريزا" خلال الفترة من 3 إلى 5 تشرين الأول الحالي، حيث يجري على هامش المعرض عقد لقاءات مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية وشركات الطيران المنتظمة والطيران العارض بشكل مستمر، لبحث تنشيط السياحة الأوروبية وخاصة الفرنسية إلى الأردن.

--(بترا)

ح خ/م ف/رق

04/10/2023 15:03:05