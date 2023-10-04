حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 4 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية شباب الطفيلة، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول التصدي لإطلاق النارية في المناسبات والأفراح، بمشاركة القطاع الشبابي وأعضاء المجلس التنفيذي، والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الحوارية التي رعى فعالياتها محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، إطلاق مبادرة توقيع وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكد الشورة خلال الحوارية، أن المجتمع المحلي رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة، والتي تؤرق المجتمع، لافتا إلى أن العلاج يبدأ من أفراد المجتمع المحلي عبر التعاون والتنسيق للتصدي لهذه المشكلة التي راح ضحيتها الأبرياء نتيجة إصرار البعض للتعبير عن الفرح من خلال إطلاق العيارات النارية.
وأكد مدير شرطة محافظة الطفيلة العميد الدكتور محمود الفايز، أن هنالك أنظمة وقوانين تُجرم إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ما يستدعي الالتزام بهذه القوانين من الجميع، مبينا أن تطبيق القانون منوط بمديريات الشرطة ولن تتهاون في تطبيقه.
بدوره، بين مدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي، أن الرأي الشرعي واضح وصريح في الكتاب والسنة واللذين نهيا عن الإضرار بالإنسان وترويعه، مؤكداً دور منابر المساجد في توعية المجتمع من الناحية الدينية بضرورة النهي عن هذه الظاهرة.
إلى ذلك، بين مدير شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين، دور المراكز الشبابية من خلال أنشطتها وورشات العمل والمحاضرات التوعوية لأعضاء المراكز وأهاليهم بمحاربة هذه الظاهرة، مثمنا دور وزارتي الشباب والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية التي ساهمت بنشر الإجراءات الوقائية والتثقيفية للتصدي لهذه الظاهرة.
--(بترا)
س م/رق
04/10/2023 14:50:27
MENAFN04102023000117011021ID1107189911
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