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حوارية في الطفيلة عن أهمية التصدي لإطلاق العيارات النارية

10/4/2023 2:36:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 4 تشرين الأول (بترا)- نظمت مديرية شباب الطفيلة، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية حول التصدي لإطلاق النارية في المناسبات والأفراح، بمشاركة القطاع الشبابي وأعضاء المجلس التنفيذي، والمجتمع المحلي.
وجرى خلال الحوارية التي رعى فعالياتها محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، إطلاق مبادرة توقيع وثيقة للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وأكد الشورة خلال الحوارية، أن المجتمع المحلي رديف أساسي لأجهزة الدولة في محاربة هذه الظاهرة، والتي تؤرق المجتمع، لافتا إلى أن العلاج يبدأ من أفراد المجتمع المحلي عبر التعاون والتنسيق للتصدي لهذه المشكلة التي راح ضحيتها الأبرياء نتيجة إصرار البعض للتعبير عن الفرح من خلال إطلاق العيارات النارية.
وأكد مدير شرطة محافظة الطفيلة العميد الدكتور محمود الفايز، أن هنالك أنظمة وقوانين تُجرم إطلاق العيارات النارية في المناسبات، ما يستدعي الالتزام بهذه القوانين من الجميع، مبينا أن تطبيق القانون منوط بمديريات الشرطة ولن تتهاون في تطبيقه.
بدوره، بين مدير أوقاف الطفيلة الدكتور محمد المجالي، أن الرأي الشرعي واضح وصريح في الكتاب والسنة واللذين نهيا عن الإضرار بالإنسان وترويعه، مؤكداً دور منابر المساجد في توعية المجتمع من الناحية الدينية بضرورة النهي عن هذه الظاهرة.
إلى ذلك، بين مدير شباب الطفيلة الدكتور يعقوب حجازين، دور المراكز الشبابية من خلال أنشطتها وورشات العمل والمحاضرات التوعوية لأعضاء المراكز وأهاليهم بمحاربة هذه الظاهرة، مثمنا دور وزارتي الشباب والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية التي ساهمت بنشر الإجراءات الوقائية والتثقيفية للتصدي لهذه الظاهرة.
--(بترا)
س م/رق
04/10/2023 14:50:27

MENAFN04102023000117011021ID1107189911

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