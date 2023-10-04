الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لدعم النظام الكهربائي ومواكبة نمو الأحمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة "ماتيليك" اليوم الأربعاء، اتفاقية لتزويدها بمعدات 132 كيلو فولت، لدعم النظام الكهربائي في 7 محطات في مختلف مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.
ووقع الاتفاقية، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن شركة "ماتيليك"، المهندس فاهه اغا سركيسيان، بحضور مسؤولين من الطرفين.
وقال الرواشدة، عقب التوقيع، إن الاتفاقية الممولة بقرض من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تهدف الى تعزيز النظام الكهربائي ودعم شبكة النقل الكهربائية بـمعدات 132 كيلو فولت، ومواكبة نمو الأحمال في شركات التوزيع.
وأضاف أن "ماتيليك" ستزود "الكهرباء الوطنية" بالمعدات اللازمة للمشروع في حين تنفذ كوادر "الكهرباء الوطنية" المشروع خلال 40 أسبوعا، واصفا المشروع بالحيوي والمهم في مجال نقل الطاقة الكهربائية الى أنحاء المملكة كافة.
وأشار الرواشدة إلى أن المشروع يسهم في خفض الفاقد على شبكات النقل الكهربائي، ويزيد اعتمادية وموثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين.
وتتولى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، مهام تشغيل النظام الكهربائي، وامتلاك شبكة النقل، وشراء الطاقة الكهربائية لبيعها لشركات التوزيع، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
04/10/2023 14:40:40
MENAFN04102023000117011021ID1107189910
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