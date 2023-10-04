الكهرباء الوطنية توقع اتفاقية لدعم النظام الكهربائي ومواكبة نمو الأحمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 تشرين الأول (بترا)- وقعت شركة الكهرباء الوطنية مع شركة "ماتيليك" اليوم الأربعاء، اتفاقية لتزويدها بمعدات 132 كيلو فولت، لدعم النظام الكهربائي في 7 محطات في مختلف مناطق المملكة، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايين دولار.

ووقع الاتفاقية، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعن شركة "ماتيليك"، المهندس فاهه اغا سركيسيان، بحضور مسؤولين من الطرفين.

وقال الرواشدة، عقب التوقيع، إن الاتفاقية الممولة بقرض من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، تهدف الى تعزيز النظام الكهربائي ودعم شبكة النقل الكهربائية بـمعدات 132 كيلو فولت، ومواكبة نمو الأحمال في شركات التوزيع.

وأضاف أن "ماتيليك" ستزود "الكهرباء الوطنية" بالمعدات اللازمة للمشروع في حين تنفذ كوادر "الكهرباء الوطنية" المشروع خلال 40 أسبوعا، واصفا المشروع بالحيوي والمهم في مجال نقل الطاقة الكهربائية الى أنحاء المملكة كافة.

وأشار الرواشدة إلى أن المشروع يسهم في خفض الفاقد على شبكات النقل الكهربائي، ويزيد اعتمادية وموثوقية تزويد الكهرباء للمستهلكين.

وتتولى شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، مهام تشغيل النظام الكهربائي، وامتلاك شبكة النقل، وشراء الطاقة الكهربائية لبيعها لشركات التوزيع، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

--(بترا)

م ف/ن ح/رق

04/10/2023 14:40:40